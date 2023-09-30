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    4. Yazın aldığınız kilolara veda edin! Zayıflatan kür tarifi

    Yazın aldığınız kilolara veda edin! Zayıflatan kür tarifi

    30.09.2023 11:50 | Son Güncelleme:
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    Fazla kilolar bazen can sıkıcı olabiliyor. Özellikle yazın tatillerde çok fazla kilo alanların faydalanacağı bu kür tarifi hızla kilo vermenizi sağlıyor. İşte kışa fit girmek isteyenlere kür tarifi...

    Kilo problemi kadın, erkek fark etmeksizin bir çok kişinin muzdarip olduğu bir konu. Özellikle yaz aylarında yediklerimize dikkat etmeden aldığımız kilolardan kurtulmak için bu kür tarifi uygulanabilir.

    zerdeçal3

    YAZIN ALINAN KİLOLARA VEDA EDİN

    MALZEMELER:

    4 yemek kaşığı yoğurt
    1 tatlı kaşığı çörek otu
    1 çay kaşığı zerdeçal
    1/2 çay kaşığı karabiber
    1/2 limon

    völfö

    YAPILIŞI:
    Tüm malzemeleri bir kabın içerisine alın ve iyice karıştırın. Daha sonra bu kürü akşam yemeklerinin yerine tüketin. 1 hafta boyunca akşam yemeği olarak tüketeceğiniz bu kür ile fazla kilolarınıza kolayca veda edin.


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