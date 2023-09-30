Yazın aldığınız kilolara veda edin! Zayıflatan kür tarifi

Kilo problemi kadın, erkek fark etmeksizin bir çok kişinin muzdarip olduğu bir konu. Özellikle yaz aylarında yediklerimize dikkat etmeden aldığımız kilolardan kurtulmak için bu kür tarifi uygulanabilir.
MALZEMELER:
4 yemek kaşığı yoğurt
1 tatlı kaşığı çörek otu
1 çay kaşığı zerdeçal
1/2 çay kaşığı karabiber
1/2 limon
YAPILIŞI:
Tüm malzemeleri bir kabın içerisine alın ve iyice karıştırın. Daha sonra bu kürü akşam yemeklerinin yerine tüketin. 1 hafta boyunca akşam yemeği olarak tüketeceğiniz bu kür ile fazla kilolarınıza kolayca veda edin.