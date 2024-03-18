Yazın doğal bir klima gibi! Her gideni adeta büyülüyor

Tokat’ın Pazar ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Ocaklı köyü sınırları içerisinde bulunan Ocaklı Şelalesi doğa severlerin ilgisini çekiyor.

Doğa yürüyüşleri, piknik yapma ve kamp gibi birçok aktiviteyi sunan şelale berrak akan suyuyla ziyaretçilerini adeta masalsı bir yolculuğa çıkarıyor.

İlkbaharda suyu artan şelale yaklaşık 24 metre yükseklikten dökülüyor.

Görkemli bir manzaraya ev sahipliği yapan şelale özellikle yaz aylarında doğal bir klima etkisi sunuyor. Ziyaretçiler de şelalenin çok güzel olduğunu belirtti. (İHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

