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YDS sınav yeri sorgulama sayfası | YDS sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır?

17.04.2021 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 YDS sınav giriş belgesi alma ekranı adayların erişimine açıldı. Bu sene YDS'ye girecek olan adaylar, YDS sınav yeri sorgulama sayfasını arıyor. Peki, YDS sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır? İşte YDS sınav yeri sorgulama sayfası...

YDS sınav yeri sorgulama sayfası | YDS sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır?

Bu pazar günü yapılacak olan 2021 YDS/1 sınav giriş yerleri ve belgesi erişime açıldı. ÖSYM tarafından yapılacak olan YDS sınavı için heyecan dorukta. Sınava girecek adaylar merakla sınav yerlerini sorguluyor. 2021 Yabancı Dil Sınavı (YDS) ile ilgili beklenen duyuru geldi. İşte ÖSYM YDS online ekranı...

YDS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

ÖSYM AİS sayfası üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapan kişiler sınav merkezlerine ulaşabilecekler. 18 Nisan’a kadar giriş belgesi alma işlemleri aynı sayfa üzerinden gerçekleştirilmeye devam edecek.

ÖSYM’den yapılan açıklamada “18 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/1) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 08 Nisan 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir. 18 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-YDS/1 sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.” denildi.

YDS sınav yeri sorgulama sayfası | YDS sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır?

2021 YDS NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) yetkililerinden alınan bilgiye göre, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/1), 18 Nisan 2021 pazar günü yapılacak.

Yüksek lisans ve doktora yapacaklar, dil tazminatı alacaklar, yabancı dil seviyesini belgelemek isteyenler gibi büyük bir kitleyi ilgilendiren YDS/1, İngilizce düzenlenecek.

Saat 10.15'te başlayacak sınav için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

YDS sınav yeri sorgulama sayfası | YDS sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır?

YDS GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI

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