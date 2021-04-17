YDS sınav yeri sorgulama sayfası | YDS sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır?

Bu pazar günü yapılacak olan 2021 YDS/1 sınav giriş yerleri ve belgesi erişime açıldı. ÖSYM tarafından yapılacak olan YDS sınavı için heyecan dorukta. Sınava girecek adaylar merakla sınav yerlerini sorguluyor. 2021 Yabancı Dil Sınavı (YDS) ile ilgili beklenen duyuru geldi. İşte ÖSYM YDS online ekranı...

YDS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

ÖSYM AİS sayfası üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapan kişiler sınav merkezlerine ulaşabilecekler. 18 Nisan’a kadar giriş belgesi alma işlemleri aynı sayfa üzerinden gerçekleştirilmeye devam edecek.

ÖSYM’den yapılan açıklamada “18 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/1) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 08 Nisan 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir. 18 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-YDS/1 sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.” denildi.