YDS sınav yorumları | 2021 YDS zor muydu, kolay mıydı?

Adayların heyecanla beklediği 2021 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) 18 Nisan 2021 tarihinde, bugün gerçekleşti. Yapılan sınavın ardından YDS soru ve cevapları adayların gündeminde yer aldı. Sınav sonrasında 2021 YDS zor muydu, kolay mıydı sorusu merak edilip araştırılıyor. Peki 2021 YDS zor muydu, kolay mıydı?

2021 YDS ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI? YDS SINAV YORUMLARI...

YDS sınavı bugün saat 10.15'te başladı. 150 dakika süren sınav 12.45'te sona erdi. Sınav sonrasında adayların gündeminde sınav soruları ve cevapları yer almaya başladı. YDS sınav sorularının açıklanacağı tarih ise henüz belli değil.

Adaylar sınav sonrası sınavın zorluğunu hakkında bazı yorumlarda bulundu. Kimisi YDS'nin zor olduğunu ve çözebildiği soru sayısının az olduğunu belirtirken, kimisi kalan soruları sallayabilmek için fazlasıyla zamanı olduğunu belirtti. Parça soruları ve kelime sorularının zorluğu yine adayların söz ettiği yorumlardan biriydi. Kimi aday son 3-5 yılın en zor sınavı olduğundan, kimi adaysa çalışanın yapabileceği derecede kolaylıkta olduğundan söz etti.



