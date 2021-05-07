HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. YDS sonuçları sorgulama ekranı | YDS sonuçları açıklandı mı? YSD soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı?

YDS sonuçları sorgulama ekranı | YDS sonuçları açıklandı mı? YSD soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı?

07.05.2021 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yabancı Dil Sınavı (YDS), ÖSYM tarafından dil yeterliliğini ölçmek amacıyla gerçekleştiriliyor. YDS, ÖSYM tarafından 18 Nisan’da yapıldı. Adaylar 18 Nisan Pazar günü dil yeterliliği için sınavda ter döktükten sonra, sınav sonuçlarını beklemeye başladı. ÖSYM’nin Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada 18 Nisan tarihinde yapılan YDS sınavına dair sonuçların adayların erişimine açıldığı bilgisi paylaşıldı.

YDS sonuçları sorgulama ekranı | YDS sonuçları açıklandı mı? YSD soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı?

ÖSYM, aynı zamanda Yabancı Dil Sınavı (YDS) için soru ve cevap anahtarlarının da erişime açıldığı bilgisini verdi. Buna göre adaylar 10 gün süreyle ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden TC Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yaparak soru ve cevap anahtarına erişebilecek.

YDS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada;

“18 Nisan 2021 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (2021-YDS/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 07 Mayıs 2021 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.” Bilgisi paylaşıldı.

ösym yds

YDS SORU VE CEVAP ANAHTARI

ÖSYM, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "18 Nisan 2021 tarihinde uygulanan 2021 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/1) adaylarının cevap kağıtlarının görüntüleri ve cevap kağıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin http//ais.osym.gov.tr adresinden 07 Mayıs 2021 tarihinde 10 gün süreyle erişime açılmıştır.” Denildi.

1

YDS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin “https://sonuc.osym.gov.tr” internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilir. Sınava giren adaylara sonuç belgesi gönderilmiyor.

YDS SINAV SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Acısını saklayan Harold' koronavirüse yakalandı'Acısını saklayan Harold' koronavirüse yakalandı
YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM sınav YDS
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Bakan Soylu'dan canlı yayında önemli açıklamalar

CHP'de 'tecavüz' iddiası! Peş peşe açıklamalar

CHP'de 'tecavüz' iddiası! Peş peşe açıklamalar

Çarpıcı iddia: Bahçeli, Erdoğan'ı 'Başbakan' yapmak istiyor

Çarpıcı iddia: Bahçeli, Erdoğan'ı 'Başbakan' yapmak istiyor

Bakan Çavuşoğlu tartışma yaratan ifadesine açıklık getirdi

Bakan Çavuşoğlu tartışma yaratan ifadesine açıklık getirdi

Bakan Elvan'dan 128 milyar dolar açıklaması

Bakan Elvan'dan 128 milyar dolar açıklaması

Bu etin kilosu 10 bin lira!

Bu etin kilosu 10 bin lira!

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Bakan Koca aşı anlaşmalarını açıkladı

Bakan Koca aşı anlaşmalarını açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Sinop’ta nöbetçi optisyen uygulaması başladı

Sinop’ta nöbetçi optisyen uygulaması başladı

Sosyal medya '128 dolar' paylaşımlarını konuşuyor

Sosyal medya '128 dolar' paylaşımlarını konuşuyor

Tek tek tespit edildi! Markete çocuklarıyla gidenlere ceza yağdı

Tek tek tespit edildi! Markete çocuklarıyla gidenlere ceza yağdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.