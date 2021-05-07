YDS sonuçları sorgulama ekranı | YDS sonuçları açıklandı mı? YSD soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı?

ÖSYM, aynı zamanda Yabancı Dil Sınavı (YDS) için soru ve cevap anahtarlarının da erişime açıldığı bilgisini verdi. Buna göre adaylar 10 gün süreyle ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden TC Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yaparak soru ve cevap anahtarına erişebilecek.

YDS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada;

“18 Nisan 2021 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (2021-YDS/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 07 Mayıs 2021 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.” Bilgisi paylaşıldı.

YDS SORU VE CEVAP ANAHTARI

ÖSYM, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "18 Nisan 2021 tarihinde uygulanan 2021 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/1) adaylarının cevap kağıtlarının görüntüleri ve cevap kağıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin http//ais.osym.gov.tr adresinden 07 Mayıs 2021 tarihinde 10 gün süreyle erişime açılmıştır.” Denildi.