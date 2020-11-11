Yedek astsubay alımı için başvuru nasıl yapılır? Yedek astsubay şartları nelerdir?

Yedek astsubaylık, gençler arasında tercih edilen meslekler arasında yer alıyor. Yeni askerlik sistemiyle birlikte oldukça yoğun bir ilgi gören yedek astsubaylık için başvuru tercihlerinizi ister e-devlet isterse de askerlik şubeleri aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz. “Yedek astsubay şartları nelerdir?” sorusunun cevaplarını bulabilirsiniz.
Askerlik görev zamanı gelen gençler arasında “Yedek astsubay nedir?” sorusunun cevabı merak ediliyor. Lisans ve lisansüstü eğitimlerini tamamlayanlara yedek subaylık, meslek yüksekokulu mezunlarına ise yedek astsubaylık hakkı tanınır. Bu uygulama için kişinin askerlik görevini 12 ay olarak yapması gerekir. Emir komuta zincirinden askeri eğitim alanlarına kadar farklı alanlarda görev alabilen bu meslek grubu, 5000 TL ile 6000 TL arasında maaşa sahip oluyor. Maaşları görev aldığı bölgeye, evlilik durumuna, çocuk sahip olup olmamasına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. TSK’nın belirlediği şartları yerine getiren adayların başvuruları celp dönemiyle birlikte alınarak askeri personel olarak görevlerine başlaması sağlanır. Yedek astsubaylık dönemi boyunca belirli çalışma saatlerine sahip olarak mesleğinizden de geri kalmadan hayatınıza devam edebilirsiniz. Barınma ihtiyaçlarınız için de kolaylık sağlayan bu meslek grubu ile günlük faaliyetlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Fakat bu süreç boyunca kışla dışında da askerlik görevinizin devam ettiğini unutmamanız gerekir. Sizlere birçok avantaj sunan yedek astsubaylık için başvuru şartlarını bu yazımızdan öğrenebilirsiniz.
En az önlisans mezunu olma şartı aranan yedek astsubay başvurusu sırasında dikkat edilmesi gereken birtakım özellikler bulunur. Yaş şartının da ön planda olduğu bu meslek grubuna başvuru yaparken 2 yıllık bir bölümden mezunsanız 26 yaşını, 4 yıllık bölümden mezunsanız 28 yaşını geçmemiş olmanız gerekir. Bununla birlikte fiziksel özelliklere de dikkat edilerek adaylar arasında oldukça titiz seçimler yapılıyor. Diş yapısında ve vücutta herhangi bir kusur olmaması fiziksel şartların önemli noktasını oluşturur. Ayrıca, tende dövme veya dış etkenler sonucu oluşmuş çizik ve izlerin bulunmaması gerekir. Kadınlarda 158 cm, erkeklerde ise 164 cm boy şartı aranan yedek astsubaylık için gerekli şartları sağladığınız durumda askerlik şubesi ya da e-devlet üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. İhtiyaç duyulduğu takdirde oldukça sık yapılan alımlar için her yıl önemli sayıda başvuru yapılmaktadır.
Yedek astsubay başvuru 2020 celp tarihlerine göre yapılmalıdır. Celp tercihinizi e-devlet veya size en yakın askerlik şubelerinden gerçekleştirebilirsiniz. Başvuru sırasında belirtebileceğiniz yedek subay ve yedek astsubay seçenekleriyle de tercihlerinizi kolaylıkla yapabilirsiniz. TSK’nın ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulduğu bu meslek grubunda eğitim ve sosyal anlamda gelişmiş bir döneme adım atmak için eğitimli adayların değerlendirilmesi söz konusu oluyor. En az önlisans şartı aranan bu meslek grubuna lisans ve lisansüstü eğitim seviyesinde olanlar da başvuru yapabilir. Yedek astsubay olarak hem askerlik görevinizi tamamlayabilir hem de düzenli bir maaşa sahip olabilirsiniz. Ayrıca belirli çalışma saatlerine sahip olabileceğiniz bu meslek grubu sayesinde zamanınızın tümünü kışlada geçirmek zorunda kalmayacaksınız. 12 aylık faaliyetinizin sonunda ise ister askeri görevinizden ayrılabilir, isterseniz de kıdeminizi artırarak görevinize devam edebilirsiniz.
Herhangi bir önlisans bölümünden veya dengi olan yurtdışı eğitim kurumlarından mezun olup gerekli şartları sağlayan gençler, ister internetten isterse de elden yedek astsubay başvurularını yapabilirler. Celp dönemlerinde yapacakları başvurular sonucunda aranan şartları yerine getiren adaylar, görevlerine başlayacağı şehirlere yönlendiriliyor. Göreve başlayan yedek astsubaylar ilk iki ay temel askerlik ve sınıf eğitimi alıyor. Bu eğitimin ardından yazılı ve sözlü sınav yapılır. Sınavdan belirli bir puanın üzerinde alanların görev yerleri yeniden belirlenerek, 10 ay maaşlı olarak görevlerine devam etmesi sağlanır. 12 aylık faaliyetini tamamlayanlar isterlerse terhis olabilirler. Bu sürecin sonunda devam etmek isteyenler ise astsubay olarak görevlerine devam edebilir. Gün içinde sabah 8 akşam 5 olmak üzere 9 saatlik bir çalışma süresine sahip olan yedek astsubaylar, mesai saatleri dışında kışla dışına çıkabilir. Mental olarak daha iyi bir sürece sahip olabileceğiniz bu görev ile hem askeri hem de mesleki becerilerinizi geliştirebilirsiniz.
Askerlik için istenilen şartlar eğitim durumlarına göre değişiklik gösterir. Bu farkı en aza indirmeyi hedefleyen yedek subaylık ve astsubaylık görevleriyle gençlere fırsat sunan Milli Savunma Bakanlığı, yeni dönemdeki gelişmeleri ile dikkat çeker. Hem TSK’nın ihtiyaçlarını karşılayan hem de gençlerin eğitimlerini uzatarak fırsat eşitliği yakalamak için harcadığı zaman kaybını en aza indiren yeni faaliyetleriyle öne çıkar. Eğitim seviyesi ve fiziksel şartları yerine getiren adayların kolay bir şekilde başvuru yapacağı yedek astsubaylık 12 ay boyunca yapılır. Bitiminde ise size yeniden tercih hakkı sunulur. İster görevinize astsubay olarak devam edebilir, isterseniz de terhis olabilirsiniz. Bu süre sonunda yapılacak sınavları başarılı bir şekilde geçiren adaylar, astsubay olarak görevlerine devam edebilirler. Yedek astsubaylığa kabul edilen adaylar eğitimlerinin sonunda asıl görev yerlerine geçerek maaşlı olarak çalışmaya başlarlar. Bu süreçte yaklaşık 5500 TL maaş alan yedek astsubaylar, askeri personel olarak görevlerini gerçekleştirirler.
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