Yedek astsubay alımı için başvuru nasıl yapılır? Yedek astsubay şartları nelerdir?

Askerlik görev zamanı gelen gençler arasında “Yedek astsubay nedir?” sorusunun cevabı merak ediliyor. Lisans ve lisansüstü eğitimlerini tamamlayanlara yedek subaylık, meslek yüksekokulu mezunlarına ise yedek astsubaylık hakkı tanınır. Bu uygulama için kişinin askerlik görevini 12 ay olarak yapması gerekir. Emir komuta zincirinden askeri eğitim alanlarına kadar farklı alanlarda görev alabilen bu meslek grubu, 5000 TL ile 6000 TL arasında maaşa sahip oluyor. Maaşları görev aldığı bölgeye, evlilik durumuna, çocuk sahip olup olmamasına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. TSK’nın belirlediği şartları yerine getiren adayların başvuruları celp dönemiyle birlikte alınarak askeri personel olarak görevlerine başlaması sağlanır. Yedek astsubaylık dönemi boyunca belirli çalışma saatlerine sahip olarak mesleğinizden de geri kalmadan hayatınıza devam edebilirsiniz. Barınma ihtiyaçlarınız için de kolaylık sağlayan bu meslek grubu ile günlük faaliyetlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Fakat bu süreç boyunca kışla dışında da askerlik görevinizin devam ettiğini unutmamanız gerekir. Sizlere birçok avantaj sunan yedek astsubaylık için başvuru şartlarını bu yazımızdan öğrenebilirsiniz.

Yedek Astsubaylık için Aranan Şartlar

En az önlisans mezunu olma şartı aranan yedek astsubay başvurusu sırasında dikkat edilmesi gereken birtakım özellikler bulunur. Yaş şartının da ön planda olduğu bu meslek grubuna başvuru yaparken 2 yıllık bir bölümden mezunsanız 26 yaşını, 4 yıllık bölümden mezunsanız 28 yaşını geçmemiş olmanız gerekir. Bununla birlikte fiziksel özelliklere de dikkat edilerek adaylar arasında oldukça titiz seçimler yapılıyor. Diş yapısında ve vücutta herhangi bir kusur olmaması fiziksel şartların önemli noktasını oluşturur. Ayrıca, tende dövme veya dış etkenler sonucu oluşmuş çizik ve izlerin bulunmaması gerekir. Kadınlarda 158 cm, erkeklerde ise 164 cm boy şartı aranan yedek astsubaylık için gerekli şartları sağladığınız durumda askerlik şubesi ya da e-devlet üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. İhtiyaç duyulduğu takdirde oldukça sık yapılan alımlar için her yıl önemli sayıda başvuru yapılmaktadır.

Yedek Astsubay Başvuruları

Yedek astsubay başvuru 2020 celp tarihlerine göre yapılmalıdır. Celp tercihinizi e-devlet veya size en yakın askerlik şubelerinden gerçekleştirebilirsiniz. Başvuru sırasında belirtebileceğiniz yedek subay ve yedek astsubay seçenekleriyle de tercihlerinizi kolaylıkla yapabilirsiniz. TSK’nın ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulduğu bu meslek grubunda eğitim ve sosyal anlamda gelişmiş bir döneme adım atmak için eğitimli adayların değerlendirilmesi söz konusu oluyor. En az önlisans şartı aranan bu meslek grubuna lisans ve lisansüstü eğitim seviyesinde olanlar da başvuru yapabilir. Yedek astsubay olarak hem askerlik görevinizi tamamlayabilir hem de düzenli bir maaşa sahip olabilirsiniz. Ayrıca belirli çalışma saatlerine sahip olabileceğiniz bu meslek grubu sayesinde zamanınızın tümünü kışlada geçirmek zorunda kalmayacaksınız. 12 aylık faaliyetinizin sonunda ise ister askeri görevinizden ayrılabilir, isterseniz de kıdeminizi artırarak görevinize devam edebilirsiniz.