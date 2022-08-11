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  4. Yediği bal sonrası fenalaşan ayıya Rizeli balcıdan teşhis: Kesin deli bal yemiştir

Yediği bal sonrası fenalaşan ayıya Rizeli balcıdan teşhis: Kesin deli bal yemiştir

11.08.2022 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de balı fazla kaçıran ayı hastanelik olmuş, hayvanın o görüntüleri sosyal medyada viral olmuştu. Orman Genel Müdürlüğü ayının durumunun iyi olduğunu söylerken, ayı hakkında Rizeli bir bal üreticisi 'deli bal' yediğini öne sürdü. Bal satıcısı Ali İhsan Yazıcı "Bu ayı kesin bu baldan yemiştir. Bizim balımız çok yüksek rakımda olur. Bu bal insanı uzatıyor dedik ama demek ki ayılara da tesiri olabiliyormuş, onları da uzatabiliyormuş. Çok kuvvetli bir baldır'' dedi.

Yediği bal sonrası fenalaşan ayıya Rizeli balcıdan teşhis: Kesin deli bal yemiştir

Düzce’de bal kovanlarına dadanan ayı, fazla bal yiyince komalık oldu. Yediği baldan fenalaşan ayıyı televizyondan izleyen Rizeli bal satıcısı yenilen deli balın insanlara olduğu gibi ayılara da çarpabildiğini söyledi.

Sattığı deli bal kavanozlarının üzerine "Bu bal adami uzatur" yazısını gösteren Rizeli bal satıcısı Ali İhsan Yazıcı "Bu ayı kesin bu baldan yemiştir. Bizim balımız çok yüksek rakımda olur. 'Orman gülü' diye de tabir edilen komar çiçeğinden çıkan bir baldır. İçinde zifin çiçeği dediğimiz çiçekten de olabiliyor ve tansiyonu direk sıfıra indirebiliyor. O yüzden çok özel bir baldır.

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''ÇOK KUVVETLİ BİR BALDIR''

Bu bal insanı uzatıyor dedik ama demek ki ayılara da tesiri olabiliyormuş, onları da uzatabiliyormuş. Kesin bu baldan yemiştir, deli bal dediğimiz baldan. Çok kuvvetli bir baldır, ilaç yapımında da kullanılır. Çok özel bir baldır gerçekten. Fazla tüketmedikten sonra sağlığına dikkat eden herkesin sabah aç karına yarım çay kaşığı yemesi çok iyi olur” dedi.

Düzce'de ayı balı fazla kaçırmış, komalık olmuştu! Orman Genel Müdürlüğü: Durumu iyiDüzce'de ayı balı fazla kaçırmış, komalık olmuştu! Orman Genel Müdürlüğü: Durumu iyi

(İHA)

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Düzce
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