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Yediği elma canından etti... Bakımevinde dikkat çeken ihmal iddiası! 'Oğlunuzun kalbi durdu'

02.11.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultanbeyli'de özel bir engelli bakım merkezinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Merkezde kalan otizmli Oğuz Sercan Şevker'in (31) kattı yiyecekler yemesi yasaktı. İddiaya göre Şevker, yasağa rağmen elma yedirilmesi nedeniyle nefessiz kalarak öldü. Aile, oğullarının ölümünde ihmal olduğunu öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Bakımevi yetkilileri ise Şevker'in bahçede bulunan ağaçtan elma kopararak yediğini söyleyerek ihmal iddialarını kabul etmedi. İşte olayın detayları...

Yediği elma canından etti... Bakımevinde dikkat çeken ihmal iddiası! 'Oğlunuzun kalbi durdu'

Dehşet düşüren olay 20 Ekim Perşembe günü saat 15.00 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre, 7 yıldır Sultanbeyli'de özel engelli bakım merkezinde kalan Otizmli Oğuz Sercan Şevker (31) elma yerken nefessiz kaldı. Şevker'e ilk müdahale bakımevinde yapıldı. Oğuz Sercan Şevker ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. 12 gün yoğun bakımda kalan Şevker, dün gece hayatını kaybetti. Çocuklarının ölümünde ihmal olduğunu öne süren aile suç duyurusunda bulundu.

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"DAHA ÖNCE DÜŞTÜ, KAŞI VE GÖZÜNE ZARAR GELMİŞTİ"

Şevker'e elma gibi katı gıdanın verilmesinin yasak olduğu söyleyen üvey baba Ahmet Acar, "Çocuğumuz 7 senedir Sultanbeyli'de bulunan bakım merkezinde kalıyordu. Kurumun ihmalkârlığı yüzünden öldü. Annesi katı madde kesinlikle yedirmezdi. Canı meyve istese tamamen sıvı şekilde verirdi. Katı gıda zaten yasaktı. Pandemi döneminde ziyaret de yasaktı. Arada bir görüntülü izin veriyorlardı. Daha önce kurumda düştü burnu kırıldı. Yine aynı kurumda düşerek kaşı ve gözüne zarar geldi. Pandemi döneminde ciğerlerinde ödem oluştu, çocuk yoğun bakıma kaldırıldı. Hastanede yalnız bırakılıp terk edildi. Kurumun yanına refakatçi bırakması gerekirken eleman yetersizliği olduğunu söylediler" dedi.

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"KURUMUN İHMALİ VAR"

Ahmet Acar, suç duyurusunda bulunduklarını ifade ederek, "Ben oraya kesinlikle talimat vermiştim. Annesinin panik atak olduğunu ve olumsuz şeylerin annesine söylenmemesi konusunda uyarmıştım. 20 Ekim'de saat 15.00'de eşime telefon geliyor, 'Çocuğunuz elma yedi, kalbi durdu' diyorlar. Eşim birden fenalaşıyor. Oraya gittiğimizde özel bir hastaneye kaldırıldığını öğrendik. Orada kurumdan kaynaklı olduğu anlatılınca polisler geldi. Bugün gece saat 01.00 gibi hayatını kaybetti. Orada yediği elma boğazından kalıyor. O esnada 4 buçuk dakikalık bir işlem yapılıyor. Burada kurumun ihmali var. En azından katı gıda yedirilmeyeceğini bilmeleri lazımdı" dedi.

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BAKIMEVİ İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Bakımevi ise ihmal iddialarını kabul etmeyerek Oğuz Sercan Şevker'in bahçede bulunan ağaçtan elma kopararak yediğini öne sürdü. Bakımevi yetkilileri Şevker'in fenalaşmasının ardından ambulans çağrıldığını belirtti.

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DHA

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elma otizm Sultanbeyli

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