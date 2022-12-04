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  4. Yediği lokum sonu oldu! Hızla hastaneye kaldırılsa da...

Yediği lokum sonu oldu! Hızla hastaneye kaldırılsa da...

04.12.2022 21:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yediği lokumun boğazına kaçması sonucu nefes alamayan kadın hayatını kaybetti. Merhumenin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıpa gönderilirken şüpheli ölüm üzerine soruşturma başlatıldı.

Yediği lokum sonu oldu! Hızla hastaneye kaldırılsa da...

Korkunç olay, öğle saatlerinde Kazımdirik Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, lokumu yemesinin ardından nefes alamamaya başlayan 85 yaşındaki Susan Yıldız’ın durumu sağlık ekiplerine bildirildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine kısa sürede eve gelen acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Susan Yıldız ambulans ile Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Muratlı Cumhuriyet Savcısı’nın incelemelerinin ardından merhumenin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıpa gönderildi.

Şüpheli ölüm üzerine soruşturma başlatıldı. (İHA)

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