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  4. Yeditepe Huzur’ uygulamasında aranan 712 şahıs yakalandı

Yeditepe Huzur’ uygulamasında aranan 712 şahıs yakalandı

27.01.2021 23:56 | Son Güncelleme:
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İstanbul genelinde helikopter destekli gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" uygulamasının bilançosu açıklandı.

İstanbul genelinde helikopter destekli gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" uygulamasının bilançosu açıklandı. Uygulama kapsamında, 94 bin 276 kişi sorgulanırken, 48 bin 334 TL idari para cezası kesildi. Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 405 şahıs ile 317 yoklama kaçağı ise yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde helikopter destekli ’Yeditepe Huzur’ asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekipleri destek verdi. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan kişiler, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruldu. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin GBT sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlarda da kontrol edildi.

Uygulamanın bilançosu açıklandı
Uygulama kapsamında 94 bin 276 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 405 şahıs ile 317 yoklama kaçağı yakalandı. 38 adet ruhsatsız tabanca, 225 fişek, 6 bin 398 gram uyuşturucu madde, bin 110 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen 48 bin 334 TL ve 5 euro ele geçirildi. Uygulamada 12 bin 789 araç kontrol edilirken, toplamda 7 araç trafikten men edildi. Kurallara uymayan şahıslara ise toplamda 48 bin 334 TL para cezası uygulandı.

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