YEE Kültürel Diploması Akademisi

YEE Kültürel Diplomasi Akademisi Uygulamalı Eğitim Programı'nın başlaması dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Ateş, her eylemin temelinde bir düşünce ya da felsefe bulunduğunu, o düşünce ve felsefenin üzerine strateji ve uygulama planları geliştirilip sonra da harekete geçildiğini söyledi.

Prof. Dr. Şeref Ateş, şunları kaydetti:

"Ahlak toplumdan topluma, kültürden kültüre, zamandan zamana değişebilir. Ahlaki olan bizim için esas olamaz, etik olan olmalı. Etik ise felsefede daha ziyade dönemi aşan, farklı toplumlar için de geçerli olan, temelde insanın mutlu bir yaşam sürmesi. Ama sadece birey olarak kendisinin değil toplumun ve toplumların da mutlu olması için geçerli olan kuralları ve ilişkileri ortaya koyar. Yaptığımız işlerin sadece etik değil aynı zamanda estetik olması gerekiyor. Etik ile estetiğin birleşmesi gerekiyor. Mutluluğu temel alan yaklaşımı estetik halde yansıtmamız gerekiyor. Estetik de ne yazık ki günümüzde sınırlandırılmış, sadece güzel sanatlar ve güzel olarak tabir ediliyor. Oysa estetik bütün algıdır. Estetiği sadece tanımlanmış manken suratlı insanlar olarak tanımladığınızda kimse estetik olmaz. Kültürel diplomasinin en temel özelliği etik ve estetik olması."

Kendimizi farklı tanımlasak da uygulamada diğer kültürlerden bir farkımızın bulunmadığını dile getiren Ateş, "Kültürler arası etkileşim de budur. Size ve insanlığa faydalı olan şeyi alırken de onu süzgeçten geçirmeniz gerekiyor. Başkasına götürürken de aynı şekilde süzgeçten geçirmeniz gerekiyor. Bir şeyi olduğu gibi kabul etmemek gerekiyor. Estetik sadece güzel sanatlarla, güzel yüzlerle sınırlı değildir, bütün algıdır. Her bir davranışımızda estetiğe dikkat etmemiz gerekiyor. En önemlisi hayatı bir sanat eseri gibi yaşamak. Her bir ilişkiyi ve her bir davranışı bu şekilde değerlendirmemiz gerekiyor." dedi.