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YEE'den Hartum'da "Sevakin Adası" resim sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 04:41 | Son Güncelleme

YEE'den Hartum'da "Sevakin Adası" resim sergisi

Sudanlı ressam Bestavi Bağdadi'nin, Sevakin Adası'nı konu alan eserlerinden oluşan sergi Hartum Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) açıldı.

Kültür ve Sanatı Koruma Ulusal Konseyi Genel Sekreteri Muvaffak Abdurrahman, AA muhabirine sergiyle ilgili yaptığı açıklamada, Bağdadi'nin Sevakin Adası'nın tarihi yönlerini yansıtan pek çok tablosu olduğunu söyledi.

Abdurrahman, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) çalışanlarının adadaki restorasyon çalışmalarında Bağdadi'nin tablolarından esinlendiğini aktardı.

Sudan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Ebubekir el-Hadi ise Bağdadi'nin Sudan tarihini muhafaza ettiğini, maddi mirasını koruduğunu ve sanat aracılığıyla ülkenin kentleri ve geleneklerini belgelendirdiğini dile getirdi.

Sergide, sulu ve yağlı boyalarla resmedilmiş tablolar olduğunu ve bazılarının da ilk kez sergilendiğini belirten Hadi, söz konusu tabloların Sevakin Adası'nı en ince ayrıntısına kadar anlattığını ve bunların restorasyon çalışmalarını teşvik ettiğini kaydetti.

Serginin 3 gün ziyarete açık kalması bekleniyor.

Bestavi Bağdadi (1927-2008), Sudan'daki en önemli plastik sanat hareketi öncülerinden sayılıyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Aralık 2017'de Sudan'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Sevakin Adası'nda restorasyon çalışmaları başlamıştı.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu geçen hafta yaptığı açıklamada, Sevakin Adası'ndaki restorasyon çalışmalarının maliyetinin 400 milyon dolara ulaştığını söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Sevakin Adası sergisi yee

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