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Yemeden önce tekrar düşünün! Ölüm riskini artıran en tehlikeli kızartma

29.10.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beslenme sağlığımızı doğrudan etkileyerek birçok hastalığın oluşmasına zemin oluşturuyor. Oldukça riskli durumlara neden olabilen sağlıksız beslenme çok riskli durumlara yol açabiliyor. Uzmanlar severek tükettiğimiz bazı besinlerin ölüm riskini artırdığını söylüyor.

Yemeden önce tekrar düşünün! Ölüm riskini artıran en tehlikeli kızartma

Sağlıksız beslenme denildiğinde ilk akla kızartmalar geliyor. Gıdaları daha sağlıklı bir şekilde pişirmek yerine kızartmak kalp ve damar hastalıkları, kanser, karaciğer yağlanması gibi çeşitli hastalıkların oluşmasında rol oynuyor. Kızartmalarda tekrar tekrar kullanılan yağlar büyük risk oluşturuyor. Özellikle bazı kızartmalar var ki ölüm riskini artırıyor. İşte ölüm riskini artıran o tehlikeli kızartma...

ÖLÜM RİSKİNİ YÜZDE 13 ARTIRIYOR

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British Medical Journal'da yayınlanan çalışmanın başındaki bilim insanlarından Time dergisine konuşn Iowa Üniversitesi'nde görevli Wei Bao "kızartılmış yiyeceklerin genel ölüm oranlarına etkisini önemli ölçüde ortaya koyduk" diyor. Yapılan araştırmalara göre haftada bir porsiyon veya daha fazla kızarmış tavuk yiyenlerin ölüm riski yüzde 13 artıyor.

HANGİ KIZARTMALAR DAHA TEHLİKELİ?

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Araştırmada kızarmış tavuk ve balığın erken ölümlerde patates kızartması, tortilla ve atıştırmalık yiyecekler gibi diğer kızartmalardan daha etkili olduğu anlaşıldı. Özellikle restoranların tavuk ve balık yemeklerinde aynı yağı kızartma için tekrar tekrar kullanmasının bunda önemli rol oynadığı da belirtiliyor.

PATATES KIZARTMALARI DA MASUM DEĞİL

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Belirtmek gerekiyor ki patates kızartmaları da çok masum değil. Araştırma farklı türde patates kızartmalarına yer verilerek daha derin yağda ve daha uzun süre kızartılanlar farklı kategorilerde yer alıyor. Göreceli olarak en az olumsuz etki kızartılmış sebzelerde ancak bu da yine gerçekleştirilen kızartmanın türüne ve kullanılan yağa göre değişiklikler gösteriyor.

ARAŞTIRMADA 20 YILLIK VERİLER İNCELENDİ

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Araştırmada 20 yıllık veriler incelendi ve ABD'de yaşayan 50 ile 79 yaş arasında 107 bin kadının sağlık durumlarına bakıldı. Bu kişilerden hala hayatta olanlara 90'lı yıllardaki diyet alışkanlıklarına ilişkin anketler yapıldı ve 2017 yılına kadar olan sağlık raporları karşılaştırıldı. Bu süre zarfında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 31 bin 500 kişi.

ERKEN ÖLÜM RİSKİ YÜZDE 8 DAHA YÜKSEK

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Günde en az bir öğün kızartılmış yiyecek yediğini söyleyenlerin hiç kızartma tüketmeyenlere oranla erken ölüm yaşama riskinin yüzde 8 daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Bu kişilerin özellikle kardiyovasküler sorunlar yaşama riskinin de yüzde 8 daha yüksek olduğu belirlendi.

TÜM KIZARTMALAR SAĞLIK İÇİN TEHLİKELİ

Kısaca hangi gıda türü olursa olsun kızartılan yiyecekler yüksek sıcaklıktaki yağda oluşan sağlığa zararlı transyağları emiyor ve vücuda aktarıyor. Kızartma süresi kısa dahi olsa besin ve vitamin değerlerinde ciddi bir düşüş yaşandığı ve açlık hissi giderilse de vücudun ihtiyaç duyduğu besin gereksiniminin giderilemediği kaydediliyor.

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balık patates tavuk hastalık kızartma araştırma ölüm

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