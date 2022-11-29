Yemeğini fareyle paylaşan kediyi görünce şaştı kaldı! O anları görüntülemek için hemen telefona sarıldı

Küçükçekmece’de yaşayan bir kedi, yemeğini davetsiz misafir fare ile paylaştı.

Yurdagül Demir, sokakta beslediği kediler için hazırladığı yemekleri kaplar içerisine koyarak oturduğu sitenin bahçesine bıraktı. Bir süre sonra bahçeye gelen bir fare, kedinin yemeğini yemeye başladı. Yemeğini yiyen fareyi gören kedi, bir şey olmamış gibi yemeğini yemeye devam etti. Kedinin fareyle yemeğini paylaşması, görenleri hayrete düşürdü. Şaşkınlığını gizleyemeyen ve her gün sitenin bahçesindeki kedileri besleyen Yurdagül Demir, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Şaşkınlığını gizleyemeyen Demir, “İnsanlar birbirleriyle kavga ederken, yılların düşmanları kedi-fare arkadaş oldu. Çok şaşırdım” şeklinde konuştu.

(İHA)

