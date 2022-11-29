HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Yemeğini fareyle paylaşan kediyi görünce şaştı kaldı! O anları görüntülemek için hemen telefona sarıldı

Yemeğini fareyle paylaşan kediyi görünce şaştı kaldı! O anları görüntülemek için hemen telefona sarıldı

29.11.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Küçükçekmece’de yemeklerini birlikte yiyen fareyle kedinin dostluğu görenleri şaşkına çevirdi.

Küçükçekmece’de yaşayan bir kedi, yemeğini davetsiz misafir fare ile paylaştı.

Yurdagül Demir, sokakta beslediği kediler için hazırladığı yemekleri kaplar içerisine koyarak oturduğu sitenin bahçesine bıraktı. Bir süre sonra bahçeye gelen bir fare, kedinin yemeğini yemeye başladı. Yemeğini yiyen fareyi gören kedi, bir şey olmamış gibi yemeğini yemeye devam etti. Kedinin fareyle yemeğini paylaşması, görenleri hayrete düşürdü. Şaşkınlığını gizleyemeyen ve her gün sitenin bahçesindeki kedileri besleyen Yurdagül Demir, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Şaşkınlığını gizleyemeyen Demir, “İnsanlar birbirleriyle kavga ederken, yılların düşmanları kedi-fare arkadaş oldu. Çok şaşırdım” şeklinde konuştu.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
CZN Burak'a özendi, milyonlarca izlendi! Oda dolusu çiğ köfte yaptı, damacanayla yağ döktüCZN Burak'a özendi, milyonlarca izlendi! Oda dolusu çiğ köfte yaptı, damacanayla yağ döktü
Kritik Kabine toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlarKritik Kabine toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Kız yurdunda doğum günü kutlaması zehroldu! Ölü hayvan şoku: "Arkadaşlarımız kustu"Kız yurdunda doğum günü kutlaması zehroldu! Ölü hayvan şoku: "Arkadaşlarımız kustu"
Anahtar Kelimeler:
kedi fare

En Çok Okunan Haberler

Ronaldo'nun attığı gol sonrası dünya ikiye bölündü!

Ronaldo'nun attığı gol sonrası dünya ikiye bölündü!

İşçi ve işverenin masaya oturacağı rakamlar belli oldu!

İşçi ve işverenin masaya oturacağı rakamlar belli oldu!

Korkunç olay! Alev alev yandı, 1’i polis 2 kişi hayatını kaybetti

Korkunç olay! Alev alev yandı, 1’i polis 2 kişi hayatını kaybetti

Işıkta beklerken o özellik devreye girdi, gelen cezayla şoke oldu!

Işıkta beklerken o özellik devreye girdi, gelen cezayla şoke oldu!

Hasta yakını doktorun burnunu kırdı!

Hasta yakını doktorun burnunu kırdı!

CZN Burak'a özendi, milyonlarca izlendi! Oda dolusu çiğ köfte yaptı, damacanayla yağ döktü

CZN Burak'a özendi, milyonlarca izlendi! Oda dolusu çiğ köfte yaptı, damacanayla yağ döktü

İlginizi Çekebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Havalar iyice soğumadan mutlaka bir çift edinin!

Havalar iyice soğumadan mutlaka bir çift edinin!

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.