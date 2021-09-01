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Yemek için horoz aldı, horozun yaptığını gören şaşkına döndü: İnanmayan kümese giriyor

01.09.2021 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde ikamet eden Muhammed Bulut isimli vatandaşın kesmek için aldığı horuz kuluçkaya yattı. 15 gündür yumurta üzerine yatan horozu görenler gözlerine inanamıyor. Bulut, ''Küçüklüğümden beri horuz ve tavukla uğraşıyorum. İlk defa böyle bir olaya şahit oldum. İnanmayan kümesin yolunu tutuyor'' dedi.

Yemek için horoz aldı, horozun yaptığını gören şaşkına döndü: İnanmayan kümese giriyor

Elazığ'ın Kovancılar ilçesi Çakırkaş köyünde ikamet eden Muhammed Bulut, kesip yemek için bir horoz satın aldı. Hint cinsi horoz, kümese girerek yumurtaların üzerine yattı. Horozu kaldırmaya gittiğinde gurk olduğunu gören Bulut, büyük şaşkınlık yaşadı. Ardından hayvanı kesmekten vazgeçen Bulut, horozun altına 6 yumurta bıraktı. Yakalık 15 gündür kuluçkada olan horozun 10 gün sonra civcivleri çıkarması bekleniyor.

İNANMAYANLAR KÜMESE BAKIYOR

Bulut’a inanmayan arkadaşları kümesin yolunu tutuyor. Horozun kuluçkayaya yattığını gören vatandaşlar gözlerine inanamıyor. Horozu kesmek için aldıklarını belirten Muhammed Bulut, "Horoz gurk olunca kesmekten vazgeçtim. Böyle bir olay başıma ilk defa geldiği için değerlendirmek istedim. Ondan dolayı kesmedim. Gümüşhane’den geldikten sonra babam horozun gurk olduğunu söyledi. Önce inanmadım. Sonra kümese baktım hakikaten gurk olmuş. Yaklaşık 15 gündür yatıyor. 6 tane yumurtası var. İlk defa böyle bir şeye şahit oldum. Küçüklüğümden beri horuz ve tavukla uğraşıyorum. İlk defa böyle bir olaya şahit oldum. Duyanlar benim dalga geçtiğimi sanıyor. İlk defa böyle bir şey duyuyorlar. Gelip görünce inanıyorlar. Yaklaşık 2 hafta sonra yumurtaları çıkar" dedi.

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''TÜRKİYE'DE BİR İLK OLACAK''

30 yıldır horoz yetiştiriciliği yaptığını aktaran Akın Sağlam ise, "Horoz gurk olmuş, biz de gelip görmek istedik. Daha önce bir iki gün hevesle oturan horozlar olmuştu ama kalkmıştı. Bu yaklaşık 15 gündür yatıyor. Altında yumurtaları var. Aynı tavuk gibi gurk olmuş. 10 gün sonra bakacağız, eğer yumurtalar çıkarsa Türkiye’de bir ilk olacak" diye konuştu.

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(İHA)

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