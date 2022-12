Yemeksepeti çalışma saatleri nedir? Yemeksepeti saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Günümüzde internetin her evde ve her cepte bulunması ile tüm ihtiyaçların online olarak karşılanıyor. Farklı restoranların bir arada toplandığı yemek siparişi platformlarından biri de Yemeksepeti'dir. Restorana gitmeye gerek kalmadan ve restoranların iletişim numarasına gerek duyulmadan dakikalar içinde yemek siparişi verebilmeyi sağlayan platformlar da yoğun ilgi görüyor. Yemeksepeti uygulaması Türkiye’nin her ilinde hizmet veriyor. Bulunulan konuma göre restoranlar farklılık gösterir. Yemeksepeti kullanıcıları çalışma saatlerini ve açılış saatlerini merak ediyor.

Yemeksepeti saat kaçta açılıyor?

Yemeksepeti mobil uygulaması 24 saat hizmet veren bir uygulamadır. Uygulamadan günün her saatinde işlem yapılabilir. Ancak Yemeksepeti çalışma saatleri bölgeden bölgeye göre değişiklik gösterebildiği de göz önünde bulundurulmalıdır. Yemeksepeti çalışma saatleri kesintisiz devam etse de platformda yer alan restoranların hizmet verdiği saatler değişiklik gösterebilir. Restoranlar açılış saatlerinden itibaren yemek siparişleri hizmetine başlar. Yemeksepeti açılış saati de bulunulan lokasyondaki restoranlara göre değişiklik gösterecektir. Uygulama konuma göre civarda bulunan anlaşmalı restoranları sıralar. Çalışma saatlerini restoranlar ve cafeler kendileri belirler.

Yemeksepeti saat kaçta kapanıyor?

Yemeksepeti çalışma saatleri bakımından oldukça avantajlı bir uygulamadır. Pek çok restoran ve işleme ile anlaşması bulunan uygulama kullanıcılarına kesintisiz bir hizmet sunar. Yemeksepeti kapanış saati her konuma göre değişiklik gösterir. Bölgeler arasında hizmet veren restoranların çalışma saatleri farklıdır. Yemesepeti kapanış saati bazı bölgelerde 22.00 olarak belirlenmiş olsa da bazı bölgelerde de tüm gün açık olan onlarca işletmeyi bir arada görmek mümkündür.

Yemeksepeti hafta sonu çalışma saatleri nedir?

Haftanın 7 günü online sipariş verilebilen Yemeksepeti cumartesi pazar açılış ve kapanış saati farklı olan pek çok restoranı sıralar. Adres ve konum bilgilerine göre kuryelerin servis yaptığı işletmeleri otomatik olarak listeler. Açılış ve kapanış saatleri her restoranın bilgi kısmında yazar. Bazı restoranlar 24 saat açıkken bazıları günün belirli saatlerinde hizmet verir. Yemeksepeti hafta sonu çalışma saatleri de hafta içi saatleri gibidir.