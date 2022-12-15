HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yemeksepeti çalışma saatleri nedir? Yemeksepeti saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Yemeksepeti çalışma saatleri nedir? Yemeksepeti saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

15.12.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknolojinin gelişmesi ile online alışveriş platformlarına ilgi artış göstermeye devam ediyor. Online olarak tekstil, teknoloji ve ev yaşam ürünlerinin dışında yemek siparişi de verilebiliyor. İstenilen yemek ve tatlı mobil uygulama ve web sitesi üzerinden kolaylıkla sipariş edilebilir. Günümüzde her geçen gün kullanıcısının arttığı Yemeksepeti çalışma saatleri de kullanıcıların en çok merak ettiği konular arasında. Peki, Yemeksepeti hafta sonu da çalışıyor mu?

Yemeksepeti çalışma saatleri nedir? Yemeksepeti saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Günümüzde internetin her evde ve her cepte bulunması ile tüm ihtiyaçların online olarak karşılanıyor. Farklı restoranların bir arada toplandığı yemek siparişi platformlarından biri de Yemeksepeti'dir. Restorana gitmeye gerek kalmadan ve restoranların iletişim numarasına gerek duyulmadan dakikalar içinde yemek siparişi verebilmeyi sağlayan platformlar da yoğun ilgi görüyor. Yemeksepeti uygulaması Türkiye’nin her ilinde hizmet veriyor. Bulunulan konuma göre restoranlar farklılık gösterir. Yemeksepeti kullanıcıları çalışma saatlerini ve açılış saatlerini merak ediyor.

Yemeksepeti saat kaçta açılıyor?

Yemeksepeti mobil uygulaması 24 saat hizmet veren bir uygulamadır. Uygulamadan günün her saatinde işlem yapılabilir. Ancak Yemeksepeti çalışma saatleri bölgeden bölgeye göre değişiklik gösterebildiği de göz önünde bulundurulmalıdır. Yemeksepeti çalışma saatleri kesintisiz devam etse de platformda yer alan restoranların hizmet verdiği saatler değişiklik gösterebilir. Restoranlar açılış saatlerinden itibaren yemek siparişleri hizmetine başlar. Yemeksepeti açılış saati de bulunulan lokasyondaki restoranlara göre değişiklik gösterecektir. Uygulama konuma göre civarda bulunan anlaşmalı restoranları sıralar. Çalışma saatlerini restoranlar ve cafeler kendileri belirler.

Yemeksepeti saat kaçta kapanıyor?

Yemeksepeti çalışma saatleri bakımından oldukça avantajlı bir uygulamadır. Pek çok restoran ve işleme ile anlaşması bulunan uygulama kullanıcılarına kesintisiz bir hizmet sunar. Yemeksepeti kapanış saati her konuma göre değişiklik gösterir. Bölgeler arasında hizmet veren restoranların çalışma saatleri farklıdır. Yemesepeti kapanış saati bazı bölgelerde 22.00 olarak belirlenmiş olsa da bazı bölgelerde de tüm gün açık olan onlarca işletmeyi bir arada görmek mümkündür.

Yemeksepeti hafta sonu çalışma saatleri nedir?

Haftanın 7 günü online sipariş verilebilen Yemeksepeti cumartesi pazar açılış ve kapanış saati farklı olan pek çok restoranı sıralar. Adres ve konum bilgilerine göre kuryelerin servis yaptığı işletmeleri otomatik olarak listeler. Açılış ve kapanış saatleri her restoranın bilgi kısmında yazar. Bazı restoranlar 24 saat açıkken bazıları günün belirli saatlerinde hizmet verir. Yemeksepeti hafta sonu çalışma saatleri de hafta içi saatleri gibidir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
‘Aynı şeyleri ben de yaşadım’ Gözyaşları içerisinde haykırdı‘Aynı şeyleri ben de yaşadım’ Gözyaşları içerisinde haykırdı
Kar kapıya dayandı! İşte İstanbul için kritik tarih: "4-5 gün etkili olacak"Kar kapıya dayandı! İşte İstanbul için kritik tarih: "4-5 gün etkili olacak"
Türkiye'de yeni panik! Uzmanı uyardı: Hemen yoğun bakımaTürkiye'de yeni panik! Uzmanı uyardı: Hemen yoğun bakıma
Anahtar Kelimeler:
Yemeksepeti çalışma saatleri

En Çok Okunan Haberler

'Esad' açıklaması! "Hala Cumhurbaşkanınızı tanıyamadınız"

'Esad' açıklaması! "Hala Cumhurbaşkanınızı tanıyamadınız"

Türkiye’de ilk, trafikte düzen sil baştan değişiyor

Türkiye’de ilk, trafikte düzen sil baştan değişiyor

Aslan kafesinden kaçtı, bahçelerinde görünce büyük korku yaşadılar

Aslan kafesinden kaçtı, bahçelerinde görünce büyük korku yaşadılar

95 yaşında evlat katili oldu! Cezaevine böyle götürüldü

95 yaşında evlat katili oldu! Cezaevine böyle götürüldü

Emeklinin yeni maaşı ne olacak? En düşüğü 5.250 TL iddiası…

Emeklinin yeni maaşı ne olacak? En düşüğü 5.250 TL iddiası…

Herkesi ters köşe yapacak Ekrem İmamoğlu iddiası!

Herkesi ters köşe yapacak Ekrem İmamoğlu iddiası!

İlginizi Çekebilir

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Düğünleri için bir servet harcadılar ama evli değiller!

Düğünleri için bir servet harcadılar ama evli değiller!

Beyler kokunuzla hafızalara kazınmak ister misiniz? 1000 TL altı parfümleri sizin için seçtik

Beyler kokunuzla hafızalara kazınmak ister misiniz? 1000 TL altı parfümleri sizin için seçtik

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.