HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Yemekte görülen bu durumu görmezden gelmeyin! Sinsice ilerleyen kanserin ilk belirtisi

Yemekte görülen bu durumu görmezden gelmeyin! Sinsice ilerleyen kanserin ilk belirtisi

27.04.2023 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanser, çağımızın en tehlikeli hastalığı olarak biliniyor. Birçok farklı türü bulunan kanserin belirtileri vücutta bulunduğu yere göre değişim gösterebiliyor. Sinsice ilerleyen kanser türlerinden olan karaciğer kanserinin ilk belirtisinin yemek sırasında yaşanan ve genellikle göz ardı edilen bir sağlık sorunu olduğu öğrenildi.

Yemekte görülen bu durumu görmezden gelmeyin! Sinsice ilerleyen kanserin ilk belirtisi

Karaciğer kanseri belirti vermeden hızlı bir şekilde yayılarak hayatı olumsuz etkileyebilir. Ancak kanserin erken evrelerinde gösterdiği ufak belirtilere dikkat hayatınızı kurtarabilir. Dr. Joseph Ambani, ürkütücü hastalığın seyri sırasında bir işaretin "erken" ortaya çıkabileceğini açıkladı. Uzman, yemek saatlerinde ortaya çıkan bir durumun karaciğer kanserinin ilk belirtisi olduğunu belirtti.

HAZIMSIZLIK DİYEREK GEÇİŞTİRMEYİN

Ekran görüntüsü 2023-04-27 090010

Dr. Ambani, şunları söyledi: "Genel olarak, karaciğer kanseri ile yaşayan insanlar, karın rahatsızlığı veya mide bulantısı nedeniyle kendilerini yemek için iştahlarını kaybederken veya eskisi kadar yemek yiyemezken bulurlar. Ayrıca, hastalıktan etkilenenler, az miktarda yemek yemenin bile mide bölgesinde ağrı ve rahatsızlığa neden olduğunu görebilir."

KARACİĞER KANSERİNİN DİĞER BELİRTİLERİ

Ekran görüntüsü 2023-04-27 090038

Uzman, bu işaretin başka birçok sağlık sorunu tarafından tetiklenebileceğini açıkladı.
Dr. Ambani, karaciğer kanserinde bilmeniz gereken diğer önemli belirtileri sıraladı.

"Yaygın erken uyarı işaretleri arasında karın ağrısı, açıklanamayan kilo kaybı, iştah kaybı, sarılık (cildin ve gözlerin sararması), sıvı birikmesine bağlı olarak genişlemiş karın (asit), nefes darlığı, yorgunluk veya zayıflık ve mide bulantısı veya kusma görülebilir. Kanseri erken teşhis etmek için vücudunuzun uyarı işaretlerine çok dikkat edin."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kabak çekirdeğinin bilinmeyen tehlikesi! Büyük zarar veriyorKabak çekirdeğinin bilinmeyen tehlikesi! Büyük zarar veriyor
Amasyalı çiftçi: "Satmaya kalksam Amerika bile ‘Allah Allah’ der"Amasyalı çiftçi: "Satmaya kalksam Amerika bile ‘Allah Allah’ der"
Erdoğan'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama!Erdoğan'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama!
Anahtar Kelimeler:
kanser kanser belirtileri karaciğer kanseri karaciğer kanseri belirtileri uzman yemek karaciğer kanseri belirtisi

En Çok Okunan Haberler

Sere serpe uzandı! Dekolteli pozuna...

Sere serpe uzandı! Dekolteli pozuna...

MHP'den ses getiren anket çıkışı! 'Türkiye'de firmaların tamamı...'

MHP'den ses getiren anket çıkışı! 'Türkiye'de firmaların tamamı...'

İki bakanlık düğmeye bastı! İşte fahiş kira artışlarına karşı yeni formül

İki bakanlık düğmeye bastı! İşte fahiş kira artışlarına karşı yeni formül

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler! O belgeyi gösterdi: Bilgilere sahibim

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler! O belgeyi gösterdi: Bilgilere sahibim

Amasyalı çiftçi: "Satmaya kalksam Amerika bile ‘Allah Allah’ der"

Amasyalı çiftçi: "Satmaya kalksam Amerika bile ‘Allah Allah’ der"

Vicdansızlığıyla pes dedirtti! Depremzedeler için toplanan bütün malzemeler bakın nereden çıktı

Vicdansızlığıyla pes dedirtti! Depremzedeler için toplanan bütün malzemeler bakın nereden çıktı

İlginizi Çekebilir

Kalçasını büyütmek için yasadışı iğneler! “Öldürebilirler ama...”

Kalçasını büyütmek için yasadışı iğneler! “Öldürebilirler ama...”

10 yaşındaki oğluna günlerce işkence yaptı! Üzerine acı sos dökerek...

10 yaşındaki oğluna günlerce işkence yaptı! Üzerine acı sos dökerek...

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

22 yıllık kocasını genç sevgilisiyle yakaladı! Öfkeden çılgına döndü

22 yıllık kocasını genç sevgilisiyle yakaladı! Öfkeden çılgına döndü

İsyan etti! "Laikliği rakıya indirgeyen..."

İsyan etti! "Laikliği rakıya indirgeyen..."

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.