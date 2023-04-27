Yemekte görülen bu durumu görmezden gelmeyin! Sinsice ilerleyen kanserin ilk belirtisi

Karaciğer kanseri belirti vermeden hızlı bir şekilde yayılarak hayatı olumsuz etkileyebilir. Ancak kanserin erken evrelerinde gösterdiği ufak belirtilere dikkat hayatınızı kurtarabilir. Dr. Joseph Ambani, ürkütücü hastalığın seyri sırasında bir işaretin "erken" ortaya çıkabileceğini açıkladı. Uzman, yemek saatlerinde ortaya çıkan bir durumun karaciğer kanserinin ilk belirtisi olduğunu belirtti.

HAZIMSIZLIK DİYEREK GEÇİŞTİRMEYİN

Dr. Ambani, şunları söyledi: "Genel olarak, karaciğer kanseri ile yaşayan insanlar, karın rahatsızlığı veya mide bulantısı nedeniyle kendilerini yemek için iştahlarını kaybederken veya eskisi kadar yemek yiyemezken bulurlar. Ayrıca, hastalıktan etkilenenler, az miktarda yemek yemenin bile mide bölgesinde ağrı ve rahatsızlığa neden olduğunu görebilir."

KARACİĞER KANSERİNİN DİĞER BELİRTİLERİ

Uzman, bu işaretin başka birçok sağlık sorunu tarafından tetiklenebileceğini açıkladı.

Dr. Ambani, karaciğer kanserinde bilmeniz gereken diğer önemli belirtileri sıraladı.

"Yaygın erken uyarı işaretleri arasında karın ağrısı, açıklanamayan kilo kaybı, iştah kaybı, sarılık (cildin ve gözlerin sararması), sıvı birikmesine bağlı olarak genişlemiş karın (asit), nefes darlığı, yorgunluk veya zayıflık ve mide bulantısı veya kusma görülebilir. Kanseri erken teşhis etmek için vücudunuzun uyarı işaretlerine çok dikkat edin."



