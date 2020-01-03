HABER
  4. Yemen Cumhurbaşkanı Hadi'ye "Başbakan tarafından darbe yapılıyor" iddiası

Yemen Cumhurbaşkanı Hadi'ye "Başbakan tarafından darbe yapılıyor" iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 02:20 | Son Güncelleme

Ulaştırma Bakanı Salih el-Cebvani: - "Başbakan Muin Abdulmelik, Aden'de Cumhurbaşkanı Hadi'ye darbe yapıyor, tam da olan budur"

Yemen Ulaştırma Bakanı Salih el-Cebvani, "Başbakan Muin Abdulmelik'i Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğiyle Aden'de Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'ye karşı darbe yapmakla" suçladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Yemenli Bakan Cebvani, "Başbakan Muin Abdulmelik, Aden'de Cumhurbaşkanı Hadi'ye darbe yapıyor, tam da olan budur." ifadelerini kullandı.

Başbakan Abdulmelik'in geçen 11 Kasım'da geçici başkent Aden'e döndüğünü belirten Cebvani, Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı milislerin Riyad Anlaşması'nın uygulanmasını reddetmesine rağmen Başbakanın bugüne dek orada kaldığına dikkati çekti.

Bunun, "Başbakan ve destekçileri tarafından Hadi'ye yeni bir darbe olduğunun" altını çizen Cebvani, darbeci milis gücü koruması oluşturulduğunu ve bu durumun tamamıyla BAE tarafından planlandığını da öne sürdü.

Cebvani'nin iddialarına ilişkin henüz ilgili taraflardan bir açıklama yapılmadı.

Yemen hükümeti ile BAE'nin desteklediği Güney Geçiş Konseyi arasında 5 Kasım'da imzalanan, Aden'de ve güneyde sükunetin sağlanmasını, ekonomik ve insani durumun çökmesini önlemek için hükümetin şehre geri dönmesini öngören Riyad Anlaşması'nın uygulanmasına ilişkin şu ana kadar herhangi bir kayda değer gelişmenin yaşanmadığı belirtiliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMayosu ve çıplak ayaklarıyla karlara koştu Mayosu ve çıplak ayaklarıyla karlara koştu
İstanbul’a şehit ateşi düştüİstanbul’a şehit ateşi düştü
İstanbul'a şehit ateşi düştü (2)İstanbul'a şehit ateşi düştü (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aden BAE Yemen Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi

En Çok Okunan Haberler

Bu halini unutun! 2020 pozu olay oldu

Bu halini unutun! 2020 pozu olay oldu

Tarkan'ın bebeğinin adı ne? İşte Tarkan'ın çocuğunun adı ve cinsiyeti...

Tarkan'ın bebeğinin adı ne? İşte Tarkan'ın çocuğunun adı ve cinsiyeti...

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Dışişleri'nden Eastmed projesi anlaşmasına tepki

Dışişleri'nden Eastmed projesi anlaşmasına tepki

Erdoğan ve Trump tezkereyi görüştü!

Erdoğan ve Trump tezkereyi görüştü!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Malatya’da sokak ortasında dehşet! Kanlar içerisinde yere yığıldı!

Sokak ortasında dehşet! Kanlar içerisinde yere yığıldı!

Bağdat Havalimanı’na füzeli saldırı! Yaralılar var!

Bağdat Havalimanı’na füzeli saldırı!

THY’nin teknik arıza yaşayan uçağı Johannesburg Havalimanı’na iniş yaptı

THY yolcu uçağı acil iniş yaptı! Kurumdan açıklama geldi!

İstanbul'da silah sesleri! Kuaför salonuna kurşun yağdırdılar!

İstanbul'da silah sesleri! Kuaför salonuna kurşun yağdırdılar!

Mersin'de korkutan yangın! 2 katlı ahşap ev küle döndü

2 katlı ahşap ev küle döndü!

2 Ocak 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.