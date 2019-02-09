Yemen Esir Takası Denetleme Komitesi toplantılarını sürdürecek

AMMAN (AA) - Yemen Esir Takası Denetleme Komitesinin, esir ve tutuklu değişimi anlaşması fiili olarak uygulanana kadar toplantılarını sürdüreceği belirtildi.
Ürdün'ün başkenti Amman'da toplanan Esir Takası Denetleme Komitesi, Yemen'deki esir ve tutuklu takasıyla ilgili teknik bir toplantı düzenledi.
Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in sözcüsü Hanan el-Bedevi, toplantının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esir Takası Denetleme Komitesinin, esir ve tutuklu değişimi anlaşması fiili olarak uygulanana kadar toplantılarını sürdüreceğini belirtti.
Amman'daki toplantının sona erdiği ve anlaşmanın uygulanması için çalışmaların devam ettiği bilgisini veren Bedevi, komitenin, İsveç'in Stockholm kentinde gerçekleştirilen Yemen konulu istişare toplantılarında anlaşmaya varıldığı üzere cesetlerin değişimi için de bir mekanizma kurulması konusunda anlaşmaya vardığını kaydetti.
Yemen'deki esir ve tutuklu takasıyla ilgili yapılacak ikinci görüşmelere bu hafta ev sahipliği yapan Amman geçen ay da BM himayesinde düzenlenen Yemen Esir Takası Denetleme Komitesi toplantısına ev sahipliği yapmıştı.
- Stockholm Anlaşması
BM himayesinde İsveç'in Stockholm kentinde, 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen Yemen konulu istişare toplantıları, Yemen hükümeti ile Husilerin, ateşkes, tarafların Hudeyde'den çekilmesi ve esir ile tutukluların takas edilmesi gibi maddelerin yer aldığı bir anlaşmayla sonuçlanmıştı.
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