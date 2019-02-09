HABER

Yemen Esir Takası Denetleme Komitesi toplantılarını sürdürecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 01:18 | Son Güncelleme

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in sözcüsü Hanan el-Bedevi, Esir Takası Denetleme Komitesinin, esir ve tutuklu değişimi anlaşması fiili olarak uygulanana kadar toplantılarını sürdüreceğini aktardı

AMMAN (AA) - Yemen Esir Takası Denetleme Komitesinin, esir ve tutuklu değişimi anlaşması fiili olarak uygulanana kadar toplantılarını sürdüreceği belirtildi.

Ürdün'ün başkenti Amman'da toplanan Esir Takası Denetleme Komitesi, Yemen'deki esir ve tutuklu takasıyla ilgili teknik bir toplantı düzenledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in sözcüsü Hanan el-Bedevi, toplantının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esir Takası Denetleme Komitesinin, esir ve tutuklu değişimi anlaşması fiili olarak uygulanana kadar toplantılarını sürdüreceğini belirtti.

Amman'daki toplantının sona erdiği ve anlaşmanın uygulanması için çalışmaların devam ettiği bilgisini veren Bedevi, komitenin, İsveç'in Stockholm kentinde gerçekleştirilen Yemen konulu istişare toplantılarında anlaşmaya varıldığı üzere cesetlerin değişimi için de bir mekanizma kurulması konusunda anlaşmaya vardığını kaydetti.

Yemen'deki esir ve tutuklu takasıyla ilgili yapılacak ikinci görüşmelere bu hafta ev sahipliği yapan Amman geçen ay da BM himayesinde düzenlenen Yemen Esir Takası Denetleme Komitesi toplantısına ev sahipliği yapmıştı.

- Stockholm Anlaşması

BM himayesinde İsveç'in Stockholm kentinde, 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen Yemen konulu istişare toplantıları, Yemen hükümeti ile Husilerin, ateşkes, tarafların Hudeyde'den çekilmesi ve esir ile tutukluların takas edilmesi gibi maddelerin yer aldığı bir anlaşmayla sonuçlanmıştı.

PARTNERSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflarSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflar
"ABD gözlerini Venezuela halkının zenginliklerine dikmiş durumda""ABD gözlerini Venezuela halkının zenginliklerine dikmiş durumda"
Cem Karaca'nın vasiyetini yerine getirdiğini açıkladıCem Karaca'nın vasiyetini yerine getirdiğini açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
esir değişimi Ürdün Yemen

En Çok Okunan Haberler

Rusya'da deprem! Putin hepsinin görevine son verdi

Rusya'da deprem! Putin hepsinin görevine son verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Şarkıcı Atilla Taş'a tahliye kararı!

Şarkıcı Atilla Taş'a tahliye kararı!

Canlı yayında anket tartışması

Canlı yayında anket tartışması

Fenerbahçe'ye Kayseri freni!

Fenerbahçe'ye Kayseri freni!

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Başından vurulmuş halde bulundu

Başından vurulmuş halde bulundu

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kartal'da çalışmalara ara verildi! Ekipler 'can güvenliği' uyarısı yapıyor

Kartal'da çalışmalara ara verildi!

Şule Çet’in ölümünden önce kaydedilen yeni görüntüler ortaya çıktı

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Saat 01.48-02.16 arası...

İzmir'de yaya ölümleri azaldı

İzmir'de yaya ölümleri azaldı

Şarkıcı Atilla Taş'a tahliye kararı!

Şarkıcı Atilla Taş'a tahliye kararı!

5 kuşak sonra ortaya çıktı! Hepsi sandıkta gizliymiş

5 kuşak sonra ortaya çıktı! Hepsi sandıkta gizliymiş

Sedat Peker savcılığa ifade verdi: Konuşmamın arkasındayım!

Sedat Peker savcılığa ifade verdi: Konuşmamın arkasındayım!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.