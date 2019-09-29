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Yemen hükümeti Husilerle Umman'da görüşüldüğü haberlerini yalanladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 05:51 | Son Güncelleme

Yemen hükümeti Husilerle Umman'da görüşüldüğü haberlerini yalanladı

ADEN (AA) - Yemen hükümeti, Umman'ın başkenti Maskat'ta Husilerle görüşme gerçekleştirildiği yönünde basında yer alan haberleri yalanladı.

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bazı basın yayın organlarında hükümet yetkililerinin Maskat'ta Husilerle görüştüğü yönündeki haberlerin gerçek olmadığını belirtti.

İryani, bu tür yalan haberlerin hükümetin Husilere karşı değişmeyen tavır ve tutumunu karalama amacı taşıdığını ifade etti.

Geçen hafta Yemen ve bazı Arap ülkelerinin medyasında, Yemenli bakanlar ile Husilerin Maskat'ta bir araya geldiği yönünde haberler yer almıştı.

Yemenli taraflar son olarak 6-13 Aralık 2018'de, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de bir araya gelmişti. Tarafların burada Hudeyde Limanı ve Taiz'le ilgili vardığı anlaşmalar ise henüz hayata geçirilebilmiş değil.

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Anahtar Kelimeler:
Husiler Umman Yemen

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