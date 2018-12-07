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Yemen için duyarlılık çağrısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.12.2018 11:08 | Son Güncelleme

Türkiye-Yemen Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Yaşar Kırkpınar: - "Bizim Yemen’de yaşanan dram karşısında kayıtsız kalmamız söz konusu değildir. Tüm dünyayı duyarlı olmaya davet etmeyi de bir vazife olarak biliyorum" - "Kardeş Yemen halkının yaralarının sarılmasına yönelik insani yardımlarımız sürdürülmektedir"

ALPER ATALAY - Türkiye-Yemen Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, "Bizim Yemen’de yaşanan dram karşısında kayıtsız kalmamız söz konusu değildir. Tüm dünyayı duyarlı olmaya davet etmeyi de bir vazife olarak biliyorum." dedi.

Kırkpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yemen'de yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini, Dışişleri Bakanlığı ve büyükelçilik ile sürekli istişare halinde olduklarını belirtti.

Yaşar Kırkpınar, emperyalist ve kapitalist düzenin hakim olduğu bir dünyada, bu bölgede enerji kaynaklarının kıt, yer altı ve yer üstü kaynaklarının yetersiz olduğu bir ülke söz konusu olduğu için dünyanın ilgisinin bu noktaya kifayetsiz kaldığına işaret ederek, "Bizim Yemen’de yaşanan dram karşısında kayıtsız kalmamız söz konusu değildir. Tüm dünyayı duyarlı olmaya davet etmeyi de bir vazife olarak biliyorum." diye konuştu.

Kırkpınar, konuya ilişkin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kurumların, imkan ve şartlar dahilinde yoğun faaliyetler gösterdiğini vurguladı.

- "Artan ölümler insanlık vicdanında derin yaralar açtı"

Büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmış, İslam coğrafyasında önemli bir yere sahip olan ve Osmanlı’dan izler taşıyan Yemen’de yaşanan iç savaş nedeniyle açlık ve ölüm tehlikesinin baş gösterdiğinin tüm dünya tarafından bilindiğini belirten Kırkpınar, şöyle devam etti:

"Felaket boyutuna ulaşan açlığın yanı sıra temiz su ve sağlık bakımından yoksun olmanın sıkıntısı yüzünden giderek artan ölümler insanlığın vicdanında derin yaralar açtığını hatırlatmak isterim. Yemen'de ülkenin büyük bir kısmının insani yardıma muhtaç durumda kaldığı ve milyonlarca kişinin güvenli içme suyuna erişimi bulunmadığı, sağlık alt yapısının tamamen çöktüğü ülkede, çocukların beslenme yetersizliği ve ciddi sağlık sorunları yüzünden hayatta kalma mücadelesi verdiği tüm görsel ve yazılı basında dünya kamuoyu tarafından izlendiğini hepimiz biliriz. Tarih boyunca mazlumların yanında olan milletimiz, Yemen'in çığlığına da sessiz kalmadı ve kalmayacaktır."

Yemen’de süregelen kriz karşısında en başından itibaren sorunların barış ve diyalog yoluyla, meşruiyete saygı temelinde çözümünü savunduklarını anlatan Kırkpınar, Türkiye'nin soruna kapsayıcı bir siyasi çözüm bulunması gerektiğini de savunduğunu, bu çerçevede, sürdürülen siyasi çözüm çabalarının desteklendiğini ve siyasi sürecin yakından takip edildiğini kaydetti.

Türkiye'nin, Yemen’deki siyasi ve insani krize çözüm bulunması için İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde de aktif bir çaba gösterdiğini vurgulayan Kırkpınar, "Yemen’de giderek kötüleşen insani durum da ülkemiz tarafından yakından takip edilmekte, kardeş Yemen halkının yaralarının sarılmasına yönelik insani yardımlarımız sürdürülmektedir." diye konuştu.

İç çatışmaların başladığı dönemden itibaren Türkiye'nin, Yemen halkına muhtelif insani yardımlarda bulunduğunu, yardımlar arasında kolera tedavisinde kullanılan ilaç ve tıbbi malzemelerin yanı sıra un, gıda, giyim malzemesi gibi yardımların da yer aldığını aktaran Kırkpınar, "Müteakip dönemde Yemen’in çeşitli bölgelerinde yardım kuruluşlarımız aracılığıyla gıda, un ilaç gibi yardımlar devam edecektir." dedi.

Türkiye’nin, Yemen’de istikrarın tesisi ve insani yardımlar kapsamında verdiği destek ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Türk Kızılayı'nın yürüttüğü yardım faaliyetlerinin devam ettiğine değinen Kırkpınar, Türkiye'nin Yemen'e her alanda verdiği desteğin, Yemen halkı ve Yemen yönetimi tarafından da takdirle karşılandığını bildirdi.

Kırkpınar, Türkiye'nin dün olduğu gibi bugün de köklü tarihi ve kültürel bağlara sahip olduğu Yemen’in barış, istikrar ve toprak bütünlüğünü desteklediğini ve bütün platformlarda bu yönde çaba gösterdiğini vurguladı.

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