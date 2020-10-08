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Yemen ordusu: "Husi komutanlarından El Makni öldürüldü"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2020 00:00 | Son Güncelleme

Yemen’in Taiz kentinde İran destekli Husilere ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü duyuruldu.

Yemen’in Taiz kentinde İran destekli Husilere ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü duyuruldu. Yemen ordusu tarafından yapılan açıklamada, Hudeyde kentindeki Husi komutanlarından Şeyh El-Din Halid Abdurrahman Abdül Wahab El Makni’nin de öldürüldüğü belirtildi.
Yemen ordusu yaptığı açıklamada, Taiz kentinin batısındaki Al-Mokha bölgesinde İran destekli Husilere ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü bildirdi. Düşürülen İHA’nın ordu birlikleri tarafından ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, ülkenin batısında bulunan Hudeyde kentinin güneydoğusundaki Bani Maghari köyünün kuzeyinde ordu mevzilerine sızmaya çalışan silahlı Husi bir grubun etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Etkisiz hale getirilenler arasında Hudeyde kentindeki Husi komutanlarından Şeyh El-Din Halid Abdurrahman Abdül Wahab El Makni’nin de olduğu ifade edildi.

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