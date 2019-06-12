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Yemen'de 4 ayda 10 bin kolera vakası görüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 12:56 | Son Güncelleme

Yemen'de 4 ayda 10 bin kolera vakası görüldü

ADEN (AA) - Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Yemen'de 4 ayda yaklaşık 10 bin kolera vakası görüldüğünü açıkladı.

MSF Yemen Ofisi'nin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, Yemen'in çeşitli bölgelerinde MSF'ye bağlı sağlık kurumlarının, bu yılın ilk 4 ayında yaklaşık 10 bin kolera vakası tespit ettiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca sağlık sektörünün çöktüğü Yemen'de hastaların vaktinde gereken sağlık hizmetini alamadığı ifade edildi.

- Yemen'deki insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaklaşık 5 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

Temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenler de kolera başta olmak üzere salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.

Ülke açlık, kolera, çatışma ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne oluyor.

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kolera MSF Yemen

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