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Yemen'de Husilerin alıkoyduğu 2 Ürdünlü serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 20:01 | Son Güncelleme

Yemen'de Husilerin alıkoyduğu 2 Ürdünlü serbest bırakıldı

AMMAN (AA) - Ürdün yönetimi, Yemen'de Husilerin 7 Kasım'dan bu yana alıkoyduğu 2 vatandaşının serbest bırakıldığını duyurdu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Dayfullah el-Fayiz yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu Ürdünlülerin, Yemen'de insani yardım programlarının denetlenmesi görevini yerine getirmek üzere Sana'ya gittikleri sırada alıkonulduklarını belirtti.

Fayiz, Husiler tarafından 7 Kasım'dan bu yana alıkonulan 2 Ürdün vatandaşının başkent Sana'dan ayrıldığını aktardı.

Ürdünlü Bakan, Birleşmiş Milletler'in (BM) özellikle de BM Yemen Özel Temsilciliğinin Ürdünlülerin serbest bırakılması konusunda harcadığı çabadan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

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Ürdün Yemen

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