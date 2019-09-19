ADEN (AA) - Yemen'de kabine revizyonu kapsamında dışişleri ve maliye bakanları değiştirildi.

Yemen haber ajansı SABA'da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi tarafından yayımlanan kararnameyle Dışişleri Bakanlığına Muhammed Abdullah el-Hadrami, Maliye Bakanlığına Salim Salih bin Berik atandı.

Haberde eski Maliye Bakanı Ahmed Ubeyd el-Fadli'nin ise Merkez Bankası Başkanlığı görevine getirildiği belirtildi.

Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani Haziran ayında görevinden istifa etmişti.

Husilerin, 2014'te başkent Sana'yı ve bazı şehirleri ele geçirmesinin ardından Cumhurbaşkanı Hadi, Suudi Arabistan'a gitmiş, Aden de geçici başkent ilan edilmişti. Yemenli bakanlar da hükümeti Suudi Arabistan'dan yönetiyor.

