HABER

Yemen'de kabine revizyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 22:58 | Son Güncelleme

Yemen dışişleri ve maliye bakanlıklarına yeni isimler atandı

ADEN (AA) - Yemen'de kabine revizyonu kapsamında dışişleri ve maliye bakanları değiştirildi.

Yemen haber ajansı SABA'da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi tarafından yayımlanan kararnameyle Dışişleri Bakanlığına Muhammed Abdullah el-Hadrami, Maliye Bakanlığına Salim Salih bin Berik atandı.

Haberde eski Maliye Bakanı Ahmed Ubeyd el-Fadli'nin ise Merkez Bankası Başkanlığı görevine getirildiği belirtildi.

Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani Haziran ayında görevinden istifa etmişti.

Husilerin, 2014'te başkent Sana'yı ve bazı şehirleri ele geçirmesinin ardından Cumhurbaşkanı Hadi, Suudi Arabistan'a gitmiş, Aden de geçici başkent ilan edilmişti. Yemenli bakanlar da hükümeti Suudi Arabistan'dan yönetiyor.

Düğün konvoyunda şoke eden görüntü! Düğün konvoyunda şoke eden görüntü!
Ümraniye'de orman yangını; kısa sürede söndürüldüÜmraniye'de orman yangını; kısa sürede söndürüldü
Diyarbakır’da sivil polis aracı kaza yaptı! Yaralılar varDiyarbakır’da sivil polis aracı kaza yaptı! Yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
üst düzey atama Yemen

En Çok Okunan Haberler

Konkordato ilan eden Türk deviyle ilgili önemli gelişme

Konkordato ilan eden Türk deviyle ilgili önemli gelişme

Yerli ve milli otomobiller ilk kez görücüye çıktı

Yerli ve milli otomobiller ilk kez görücüye çıktı

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

'Adnan Oktar Suç Örgütü' davasında sorgular sürüyor

'Adnan Oktar Suç Örgütü' davasında sorgular sürüyor

Polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Doktorun evinde ölü bulunmuştu! Tam 7 farklı...

Doktorun evinde ölü bulunmuştu! Tam 7 farklı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır’da sivil polis aracı kaza yaptı! Yaralılar var

Diyarbakır’da sivil polis aracı kaza yaptı! Yaralılar var

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 19 Eylül 2019 Süper Loto sonuçları sorgula

Merakla beklenen sonuçlar açıklandı

Kinaye ne demek? Kinaye kelimesinin anlamı ne? Kinaye nedir?

Kinaye ne demek? Kinaye kelimesinin anlamı ne? Kinaye nedir?

Korkutan iddia ile ilgili AFAD'dan açıklama

Korkutan iddia ile ilgili AFAD'dan açıklama

DEAŞ'ın infazcısı İzmir'de yakalandı

DEAŞ'ın infazcısı İzmir'de yakalandı

Muhsin Yazıcıoğlu'nun yeri 1,5 kilometreye kadar tespit edilmiş

Dikkat çeken sözler: Amirim bu ifadeler insanı ipe götürür...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.