Yemen'deki çatışmalar milyonlarca çocuğu eğitimden mahrum bırakıyor

İSTANBUL (AA) - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen'de devam eden çatışmalar nedeniyle milyonlarca çocuğun eğitimden yoksun kaldığını belirtti.

UNICEF Yemen Temsilcisi Sara Beysolow Nyanti, yaptığı yazılı açıklamada, Mart 2015'ten bu yana tırmanan çatışmalar sebebiyle eğitim-öğretimin aksadığını ve yaklaşık 2 milyon çocuğun okula gidemediğini ifade etti.

Nyanti, 3,7 milyon çocuğun eğitiminin ise öğretmen maaşlarının 2 yıldan uzun süredir ödenmemesi nedeniyle tehlikede olduğunu dile getirdi.

- 5 okuldan 1'i kullanılamaz halde

Çatışmaların milyonlarca çocuğu eğitim hayatından ve daha iyi bir gelecek umutlarından mahrum bıraktığını vurgulayan Nyanti, "Yemen'de yaklaşık beş yıldır devam eden çatışmalar, zaten eksik olan eğitim sistemini daha da mahvetti. Ülkede beş okuldan biri saldırılar sonucu artık kullanılamaz halde." ifadelerini kullandı.

Nyanti, çocukların eğitim ve diğer temel haklardan mahrum edilmesinin, BM Genel Kurulu tarafından 1989'da kabul edilen Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olduğunun da altını çizdi.