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Yemen'deki çatışmalar milyonlarca çocuğu eğitimden mahrum bırakıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 12:45 | Son Güncelleme

Yemen'deki çatışmalar milyonlarca çocuğu eğitimden mahrum bırakıyor

İSTANBUL (AA) - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen'de devam eden çatışmalar nedeniyle milyonlarca çocuğun eğitimden yoksun kaldığını belirtti.

UNICEF Yemen Temsilcisi Sara Beysolow Nyanti, yaptığı yazılı açıklamada, Mart 2015'ten bu yana tırmanan çatışmalar sebebiyle eğitim-öğretimin aksadığını ve yaklaşık 2 milyon çocuğun okula gidemediğini ifade etti.

Nyanti, 3,7 milyon çocuğun eğitiminin ise öğretmen maaşlarının 2 yıldan uzun süredir ödenmemesi nedeniyle tehlikede olduğunu dile getirdi.

- 5 okuldan 1'i kullanılamaz halde

Çatışmaların milyonlarca çocuğu eğitim hayatından ve daha iyi bir gelecek umutlarından mahrum bıraktığını vurgulayan Nyanti, "Yemen'de yaklaşık beş yıldır devam eden çatışmalar, zaten eksik olan eğitim sistemini daha da mahvetti. Ülkede beş okuldan biri saldırılar sonucu artık kullanılamaz halde." ifadelerini kullandı.

Nyanti, çocukların eğitim ve diğer temel haklardan mahrum edilmesinin, BM Genel Kurulu tarafından 1989'da kabul edilen Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olduğunun da altını çizdi.

Çocukları ve öğretmenleri korumak için eğitim kurumlarına yapılan saldırıların durdurulması gerektiğini kaydeden UNICEF Temsilcisi, çocukların eğitimlerine devam edebilmeleri için Yemen'deki yetkililere, eğitim personeline maaş temini konusunda acil çözüm bulmaları çağrısı yaptı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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