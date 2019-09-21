HABER

Yemen'in Hadramevt ilinde ham petrol sevkiyatı durduruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 22:14 | Son Güncelleme

Hadramevt Valisi Ferac Salimeyn el-Bahseni, hükümete tepki olarak bölgeden yapılan ham petrol sevkiyatının durdurulduğunu açıkladı

HADRAMEVT (AA) - Yemen'in doğusunda yer alan, petrol ve diğer yer altı kaynakları açısından zengin Hadramevt ilinde, hükümete tepki olarak petrol sevkiyatı durduruldu.

Hadramevt Valisi ve 2. Askeri Bölge Komutanı Ferac Salimeyn el-Bahseni, il yürütme kurulu toplantısındaki konuşmasında, ham petrol yüklemek için 17 Eylül'de limana yaklaşan bir tankerin durdurulduğunu ve hükümetle anlaşana kadar bu kararın geçerli olacağını söyledi.

Petrol sevkiyatının, hükümetin Hadramevt'in taleplerini gözardı etmesi nedeniyle durdurulduğunu kaydeden Bahseni, hükümetten taleplerinin, "2. Askeri Bölge personelinin 4 aydır verilmeyen maaşlarının ödenmesi, Hadramevt'e ham petrolden payına düşen ödemenin yapılması, özellikle elektrik santrali için olmak üzere petrol ürünlerinin faturasının ödenmesi" olduğunu dile getirdi.

Bahseni, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi ve Başbakan Muin Abdulmelik'in, taleplerinin yerine getirilmesi doğrultusunda talimatları olduğunu ancak bunun Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası tarafından engellediğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Hadi'nin birkaç gün önce yaptığı görev değişikliklerine işaret eden Bahseni, Cumhurbaşkanının Maliye Bakanlığına Salim Salih bin Berik'i ve Merkez Bankası Başkanlığına Ahmed Ubeyd el-Fadli atamasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Yemen hükümetinden, Hadramevt'ten petrol sevkiyatının durdurulmasına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Ülkenin petrol ve yer altı kaynakları bakımından en önemli illeri arasındaki Hadramevt'te bulunan petrol sahalarında, Yemen Milli Petrol Şirketi "PetroMasila"nın yanı sıra birçok şirket faaliyet gösteriyor.

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı varYolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var
6 bilen çıkmadı, 1 milyon 888 bin TL devretti6 bilen çıkmadı, 1 milyon 888 bin TL devretti
Marmara Denizi’nde gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturduMarmara Denizi’nde gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bahseni Hadramevt petrol Yemen

En Çok Okunan Haberler

Quaresma depremi! Adeta yıkıldı

Quaresma depremi! Adeta yıkıldı

Başsavcılık'tan Demirtaş ve Yüksekdağ açıklaması

Başsavcılık'tan Demirtaş ve Yüksekdağ açıklaması

İstanbul'daki katliamda dehşete düşüren ifadeler

İstanbul'daki katliamda dehşete düşüren ifadeler

İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

ABD'de kanlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

ABD'de kanlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Erdoğan ABD ziyareti öncesi Patriot ve F-35 açıklaması

Erdoğan ABD ziyareti öncesi Patriot ve F-35 açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de korkunç kaza! Araç takla attı

Korkunç kaza! Araç takla attı

21 Eylül 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

6 bilen çıkmadı, 1 milyon 888 bin TL devretti

Kötü koku ihbarıyla ortaya çıktı! Binlercesi böyle bulundu

Kötü koku ihbarıyla ortaya çıktı! Binlercesi böyle bulundu

Meteoroloji'den karla karışık yağmur uyarısı!

Meteoroloji'den karla karışık yağmur uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli pikap aracını kullandı

İlk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan kullandı!

İçişleri Bakanlığı duyurdu! PKK’ya ait 3 ayrı sığınak ele geçirildi

PKK'ya ait 3 ayrı sığınak ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.