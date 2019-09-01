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Yemenliler BAE’nin saldırılarını protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 16:34 | Son Güncelleme

Türkiye’de yaşayan Yemenliler, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Yemen topraklarına gerçekleştirdiği saldırıları Fatih’te düzenledikleri eylemle protesto etti.Türkiye’de yaşayan Yemenliler, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) 4 yıldır ülkelerine düzenlediği saldırıları protesto etti.

Yemenliler BAE’nin saldırılarını protesto etti

Türkiye’de yaşayan Yemenliler, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Yemen topraklarına gerçekleştirdiği saldırıları Fatih’te düzenledikleri eylemle protesto etti.
Türkiye’de yaşayan Yemenliler, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) 4 yıldır ülkelerine düzenlediği saldırıları protesto etti. Fatih’te düzenlenen eylemde Yemenli yüzlerce kadın, çocuk, genç ve yaşlı, ellerindeki dövizlerle sloganlar atarak saldırılara tepki gösterdi. Eylemde, son zamanlarda gerçekleştirilen saldırılarda hayatlarını kaybedenler için de gıyabi cenaze namazı kılındı. Yemenliler, yasal kuruluşları, BM kurumlarını, insan hakları örgütlerini, İslam Yardımlaşma Teşkilatı’nı, Arap Birliği’ni, Körfez İşbirliği Konseyi’ni ve tüm uluslararası insani ve hukuki örgütleri Yemen’in ve Yemen halkının yanında durmaya çağırdıklarını ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin yaptığı terör eylemlerine yardım ve yataklık edilmesinin durdurulmasını talep ettiklerini belirttiler.

Yemenliler BAE’nin saldırılarını protesto etti

Yemenliler BAE’nin saldırılarını protesto etti

Yemenliler BAE’nin saldırılarını protesto etti

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