Yengeç burcu 2022 yıllık burç yorumları! 2022 yılında yengeç burcunu neler bekliyor?

Bu yıl içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burçları yıllık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her yıla başlarken yıllık burç yorumlarını merak eden Mynet okuyucularına özel 2022 yengeç burcu yorumunu hazırladık. İşte yengeç burcu 2022 yıllık burç yorumu...

YENGEÇ BURCU 2022 YILLIK YORUMU (23 HAZİRAN-22 TEMMUZ)

2022 yılına Venüs Retrosu ile başlıyoruz. 7 Şubata kadar Venüs Retro harekette olacak. Bu retro sürecini ilişkiler alanında yaşayacağınız için dostluk, ortaklık ve partnerlik ilişkilerinizde daha akılcı davranmak, mantığınızla ilerlemek isteyebilirsiniz. Duyguları akıl süzgecinden geçirecek, güvendiğiniz ilişkiler içinde olmak isteyeceksiniz. İlişkilerinizi geleceği ve ilerisini düşünerek değerlendirebilir ve buna göre seçim yapabilirsiniz. Bu dönemde geçmiş ilişkiler gündeme gelebilir, geçmişteki partnerlerinizle haberleşme ve görüşme deneyimleri içerisinde olabilirsiniz. Taşınma konularınızda bu süreçte değişen durumlar olabilir.

29 Aralık 2021 tarihinde Balık burcuna geçen Jüpiter, 11 Mayıs tarihine kadar burada ilerleyecek. Bu transit boyunca dua ve dileklerinizin daha sık karşınıza geldiğini, şansınızın arttığını görebilirsiniz. Karşınıza gelen durumlarla hayata karşı umutlarınız yeşerebilir. Yurtdışı seyahatlerinden yana süreçleriniz daha hızlı ve kolay ilerleyebilir. Çok istediğiniz bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Davalarla ilgili süreçler büyüyebilir, karışabilir. Birçok Yengeç burcu için evliliğe dair düşünceler, konuşmalar veya somut adımlar bu süreçte gündeme gelecektir. Özellikle Mart ayı ve civarında evlilik teklifi alabilir veya bu tarihlerde tanışacağınız insanlarla ilerleyen süreçte evliliğe gidebilirsiniz.

GELECEĞE DAİR SOMUT ADIMLAR KARŞINIZA ÇIKACAK

11 Mayıs tarihinde Jüpiter, Balık burcundan Koç burcuna geçecek. 28 Ekim tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Bu transitin burcunuza etkileriyle geleceğe dair netleşen deneyimler içinde olacaksınız. Süregelen davalarınız sonuçlanmaya gidebilir. Hakkınızı savunma, aklınıza koyduğunuzun peşinden gitme dürtünüz artabilir. Bu dönemde öfke kontrol sorunlarına dikkat etmeli, kendi kendinizi dolduruşa getirerek öfkeyle, akılsızca veya plansızca hareket etmemelisiniz. Eğitim hayatınız için ödemeler ve para çıkışları, akademik kariyer süreçlerinizde ve akademik başvurularınızda sonuçlanmalar gündeme gelebilir. Yeni bir akademik sürece dahil olabilirsiniz.

30 Nisan tarihinde Boğa burcunda Güneş Tutulması gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında geleceğe dair yeni planlar ortaya çıkacak ve maddi konularda güçlenme sürecine gireceksiniz. Birikimleriniz veya aylık gelirleriniz artabilir. Sosyal medya aracılığıyla yüklü kazançlar elde edebilir, medya ve basınla ilgili işler içine dahil olabilirsiniz. Bu dönem bazı Yengeçler için yeni sosyal ortamları, grupları ve yeni sosyal çevreleri getirecektir. Arkadaşlarınızla iş birliği yapabilir, sosyal çevrenizden bazı kişilerle iş ortaklığına girme planları yapabilirsiniz.

UYKU DÜZENİNİZ DEĞİŞECEK

10 Mayıs - 4 Haziran tarihleri aralığında Merkür İkizler burcunda retro harekette ilerliyor. Bu retroyu arka planınız olan 12. evinizde deneyimleyeceğiniz için rüyalarınız karmaşıklaştığını görebilir, uyku düzeninizde değişimler yaşayabilirsiniz. Zihnin daha yoğun çalışacağı, kararsızlık ve sorgulamaların artabileceği bir dönem. İç dünyanızda farklı düşüncelere gidebilir, bazı duygu ve düşüncelerinizi kendinize saklamak isteyebilirsiniz. Bazı Yengeçler bu dönemde kısa bir seyahate ve yolculuğa çıkabilir, sıra dışı kişilerle tanışabilir. Önemli imzalar atarken daha dikkatli olmanız gereken bir süreç. Dolandırılma ve hırsızlık durumlarına karşı dikkat edin.

Temmuz ve Ağustos aylarında Kuzey Ay Düğümü, Mars ve Uranüs arasında gerçekleşen kavuşumun etkilerini deneyimliyor olacağız. Bu dönem ilişkilerinizle ilgili ani gelişmeleri ve büyük değişimleri getiriyor olacak. Yalnızlar için aniden başlayan ilişkiler ve hızlı ilerleyen durumlar gündeme gelebilir. İlişki durumunuz çok hızlı değişebilir. Maddi anlamda güçlü kişilerle tanışabilirsiniz. Süregelen birlikteliğinizde aniden tamam veya devam durumuna gelebilir ve evlilik veya ayrılık gibi bir ikilemde olabilirsiniz. Bu dönem bazılarınız için evlilik adımlarını ve kutlamaları getirirken bazı ilişkilerde gerçekleri görme, gerçeklerle yüzleşme ve kendi yoluna gitme sürecini getirecektir.

SON BİR ŞANS VERECEKSİNİZ

Jüpiter, 28 Ekim tarihinde Balık burcuna geri dönüyor ve 20 Aralık tarihine kadar burada kalıyor. Bu dönemde, bir önceki Balık seyahatindeki konuların tekrar üzerinden geçecek ve yarım kalan durumları tamamlanmanız için son şansı tanıyacak. Daha önce planladığınız düğün ve nikah organizasyonlarını bu tarihlerde gerçekleştirebilirsiniz. Eğitim verme, eğitim alma konularınızda bir tamamlanma, resmi başlangıç veya mezuniyet kendi süreçlerinize göre gündeme gelebilir.

31 Ekim tarihinde Mars gerilemeye başlıyor ve 2023 yılı Ocak ayı içerisinde retrosunu bitiriyor olacak. Mars'ın Retro hareketiyle, ilişkilerde ve ortaklıklarda ani değişiklikler yaşanabilir. Kimin dost, kimin düşman olduğunu daha iyi görebileceğiniz bir süreçte olacaksınız. Güveneceğiniz insanları yeniden seçebilirsiniz. Mars retro sürecinde yeni tanıştığınız insanlara ise daha temkinli yaklaşmalı, çok hızlı güven bağı kurmamalı ve ilişkilerinizi mutlaka yavaş ilerletmelisiniz. Bazı Yengeçler için bu retro yanılma durumlarından ziyade yanıltma olarak çalışabilir ve partnerinizden gizli işler ve eylemler içine girebilirsiniz. Mars retro döneminde bu durumların karma yaratacağını unutmamalı ve etik değerlerinizle hareket etmelisiniz.

