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Yengesini pompalıyla öldüren gence abisi kurşun yağdırdı

11.01.2021 19:02 | Son Güncelleme:
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Yengesini pompalıyla öldüren gence abisi kurşun yağdırdı

Çanakkale’de, yengesini pompalı tüfekle öldüren kişiyi abisi de silahla vurarak ağır yaraladı.

Olay Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Turan Mahallesinde gecenin geç saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, M.S. (26) mahalle içinde küfrederek silahla havaya ateş etti. Ağabey N.S. ise kardeşi M.S.’yi uyardı. Sinirlenen M.S. bu kez pompalı tüfekle abisinin evine ateş açtı. Gelen saçmalardan bazıları yengesi H.S.’ye isabet etti.

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Eşinin vurulduğunu gören N.S. ise kardeşine evdeki tabancayla ateş etti. M.S. de kanlar içerisinde kalarak ağır yaralandı. Silah seslerini duyan komşular olayı 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, H.S. ile M.S.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Biga Devlet Hastanesi’ne kaldırılan H.S. kurtulamadı. M.S. ise Biga Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk tedavisinin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. N.S. ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla alakalı tahkikat devam ediyor. (İHA)

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