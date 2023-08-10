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Yeni Adana Valisi Yavuz Selim Köşger kimdir, nereli ve kaç yaşında? Yavuz Selim Köşger hangi görevlerde bulundu? Resmi Gazete'de yayımlandı

10.08.2023 06:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 10 Ağustos 2023 Perşembe günü Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre 57 ile yeni vali atandı. Bunlardan biri de Adana oldu. Peki, Yeni Adana Valisi Yavuz Selim Köşger kimdir, nereli ve kaç yaşında? Yavuz Selim Köşger hangi görevlerde bulundu?

Yeni Adana Valisi Yavuz Selim Köşger kimdir, nereli ve kaç yaşında? Yavuz Selim Köşger hangi görevlerde bulundu? Resmi Gazete'de yayımlandı

Yeni Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Raesmi Gazete'de yayımlanan atama kararı sonrası 10 Ağustos 2023 Perşembe günü en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Valiler Kararnamesi bugün Resmi Gazete'de yayımlandı ve 57 şehre yeni vali atandı. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte yeni Adana Valisi Yavuz Selim Köşger hakkında merak edilenler...

YAVUZ SELİM KÖŞGER KİMDİR?

Yavuz Selim Köşger, Konya’da 3 Ocak 1964 tarihinde doğdu. 1986 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. 1987–1990 yılları arasında Dernek Denetçiliği yaptı.

YENİ ADANA VALİSİ YAVUZ SELİM KÖŞGER HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

1990 yılında Kırşehir Kaymakam Adayı olarak mesleğe başladı. Yapraklı ve Beydağ kaymakam vekillikleri ardından İngiltere – Oxford’ta yurtdışı stajını yaptı. Doğankent, Kemaliye ve Şarkikaraağaç’ta kaymakamlık, Artvin’de vali yardımcılığı görevlerinde bulundu. Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği Genel Müdürlüğü görevinden sonra Fransa-Paris’te 5 ay süreyle dil eğitimi ve Fransız İdarî Sistemi üzerine incelemeler yaptı. 2004 yılında daire başkanı olarak atandığı Mahallî İdareler Genel Müdürlüğünde 2006’da genel müdür yardımcısı, 28.05.2010 tarihinde ise genel müdür olmuştur.

03.05.2013 tarihinden itibaren Sinop Valiliği görevini, 16.02.2015 tarihinden itibaren Bingöl Valiliği görevini ve 13.06.2017 tarihinden itibaren Aydın Valiliği görevini yürütmüştür. 09.06.2020 tarih ve 2020/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle İzmir Valisi olarak atandı.

Yeni Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, evli ve 4 çocuk babasıdır.


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