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"Yeni Adnan Oktar mı?" deniliyordu! Onlarca kadınla yeni videosu ortaya çıktı: "Yiyin" dedi ve...

02.08.2022 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuncer Çiftçi, son günlerde "Türkiye'nin yeni Adnan Oktar'ı mı?" sorusuyla gündemde. Önceki yıllarda kadın müritlerini buz gibi şelaleye sokan Çiftçi'nin son olarak doğum gününde kadın müritleri tarafından yayınlanan videosu yeniden konuşulmasına neden olmuştu. Kendini 'mehdi' ilan eden Çiftçi'nin onlarca kadınla yeni bir videosu daha ortaya çıktı. Videoda askerlerin yemek duasının yapıldığı görülürken Çiftçi'nin "Yiyin" demesiyle kadınlar yemek yemeye geçti. O anlar yine tartışma konusu oldu.

Tuncer Çiftçi, son günlerde "Yeni Adnan Oktar mı olacak?" tartışmalarıyla gündemde. Daha önce hastaları tedavi ettiği iddiasıyla TV programlarında canlı dua seansı yapan ve şifa arayan bazı kadınları “Beni en çok sevenler şelalenin altına girecek ve çıkacak” diyerek buz gibi şelaleye sokmasıyla gündeme gelen Çiftçi, çok tartışılan yeni videolar nedeniyle tekrar gündemin konuşulanları arasına girdi.

TARTIŞILAN OLAYLARA İMZA ATTI

Kurduğu radyosunda ‘cennet garantili mezar yeri’ sattığı da konuşulan Çiftçi'den insanların kapış kapış mezar yeri satın aldığı iddia edilmişti. Binlerce kadınla etkinlikler düzenleyen Çiftçi, kadın müritleriyle umre ziyaretine de gitmişti. 2018 yılında yurt dışına kaçtığı söylenen Çiftçi uzun süredir ortalarda görünmüyordu.

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DOĞUM GÜNÜ VİDEOSUYLA TEKRAR GÜNDEME GELDİ

Kendini "Mehdi" ilan eden Tuncer Çiftçi'nin kadın müritlerinin paylaştığı doğum günü videosu sosyal medyada tekrar konuşulmasına neden oldu. Videodaki kadınlar Tuncer Çiftçi için "Allah Nuru" ifadelerini kullandı. Ancak Çiftçi'nin doğum gününde uzun namlulu silahlarla bir video çekmesi yeniden tartışılmasına yol açtı.

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MÜRİTLERİYLE VİDEOSUNA BİR YENİSİ DAHA EKLENDİ

Çiftçi'nin kadın müritleriyle yeni bir videosu daha ortaya çıktı. Videoda kadınlara askerlerin yemek duasının yaptırıldığı görülürken Çiftçi'ye "Komutanım" şeklinde hitap edilmesi dikkat çekti. Öte yandan videonun sonunda Çiftçi'nin kadınlara verdiği "Yiyin" komutuyla kadınların yemek yemeye başladığı görüldü. Videonun başında ise Çiftçi'nin kadınlara "Sağ ol diye bağıracaksınız ben 'Afiyet olsun' dediğimde" dediği duyuldu. Görüntüler yine sosyal medyada çok sayıda yoruma sebep oldu ve konuşulmaya başladı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya mürit
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