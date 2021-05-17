Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'ndan 'alkol satışı' çıkışı: Sarhoş kafalılar, zıkkımlanacaklar

Yeni Akit yazarı ve Yazıişleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, tam kapanma süresi boyunca alkol satışının yasaklanmasına tepki gösterenleri eleştirdi.

Karahasanoğlu, “Bugün 17 Mayıs, haydi sarhoşlar koşun” başlıklı köşe yazısında, gazetelerinin bugünkü sürmanşetinin aslında "Bugün artık rakı serbest" başlığıyla çıkması gerektiğini savundu.

17 günlük tam kapanmanın bugün itibariyle kapanmasıyla tekel bayilerinin yeninden açıldığını belirten Karahasanoğlu, uygulanan yasak kararı üzerinden iktidarı eleştirenler için "Sarhoş kafalılar" ifadelerini kullandı.

Karahasanoğlu, yazısının devamında "Şimdi tekel bayilerinin önünde kuyruk olup, istedikleri kadar zıkkımlanacaklar." diye yazdı.



