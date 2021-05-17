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1 Haziran sonrası hangi tedbirler uygulanacak? Gözler kritik kabine toplantısına çevrildi

17.05.2021 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantıda 1 Haziran sonrasında Türkiye'nin hangi tedbirlerle yola devam edeceği belli olacak.

1 Haziran sonrası hangi tedbirler uygulanacak? Gözler kritik kabine toplantısına çevrildi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün saat 15.00'da toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi koronavirüsle mücadele olacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, bir sunum gerçekleştireceği toplantıda, 17 günlük tam kapanma sürecinin sonuçları analiz edilecek. Nüfusa oranlı il vaka haritası üzerinde değerlendirme yapılacak.

Vaka sayısını aşağıya düşürmek için 1 Haziran'a kadar kademeli normalleşme tedbirleri uygulanacak. Toplantıda 1 Haziran sonrasında Türkiye'de hangi tedbirlerin uygulanacağı şekillenecek. Aşılamada Türkiye'deki son durum ve aşı tedarikindeki yol haritası üzerinde de durulacak, yerli aşı çalışmaları ele alınacak.

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Kabine toplantısında alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yaparak kamuoyu ile paylaşacak.

Kaynak: TRT Haber

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