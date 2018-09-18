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Yeni Akit yazarından 3. Havalimanı işçilerine: Bu itler, bitlendik diyorsa biber gazı sıkıp içlerindeki şeytanı çıkartacaksın

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 09:26 | Son Güncelleme

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz, 3. Havalimanı işçilerinin eylemiyle ilgili büyük tartışma yaratacak ifadeler kullandı. Yılmaz, '3. Havalimanındaki tahtakuruları nereli?' başlıklı yazısında 'Bu itler, bitlendik falan diyorsa da üzerlerine biber gazı sıkıp, içlerindeki şeytanı çıkartacaksın!' dedi.

Mehtap Yılmaz, asgari taleplerinin karşılanması için eylem yapan ve gözaltına alınan 3. havalimanı işçileri hakkında “bu itler, bitlendik falan diyorsa da üzerlerine biber gazı sıkıp, içlerindeki şeytanı çıkartacaksın!” dedi.

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Mehtap Yılmaz’ın dün (17 Eylül "3. Havalimanındaki tahtakuruları nereli?” başlığıyla yayımlanan yazısının bir kısmı şöyle:

Senelerdir süren 3. Havalimanı inşaatı çalışanları, tam da açılışa beş kala bitlendiyse… Tahtakuruları yiyip bitirdiyse… Burada bir çapanoğlu değil, pek çok çapanoğlu aramak lazım!
Hele bir de HDP-PKK işin içine girdiyse… CHP’nin “her evden bir oy HDP’ye” diyerek meclise taşıdığı HDP… İşte orada duracaksın arkadaş!

Bu işte bir tezeklik arayacaksın! Şayet bu itler, bitlendik falan diyorsa da üzerlerine biber gazı sıkıp, içlerindeki şeytanı çıkartacaksın!

Madem kaşınıyorlar!

Madem “kaşı beniii, kaşı beniii” diye debeleniyorlar!

Madem bitlendik diye kuduruyorlar!

Birilerinin bu itlerin kafasındaki bitleri ayıklayıp içeri tıkması lazım!

Yok, benim yetkim bu itlerin bitleriyle sözcüklerle mücadele etmek! Yetkim olsa bu itlerin bitlerini tek tek ayıklar, ezerim…
Bu itleri kaşındıran tahtakurularını zevkle ezerim ama yetkim yok…

Devlet ne güne duruyor?

Hadi bakalım!

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Yeni Akit Mehtap Yılmaz 3. havalimanı işçileri CHP HDP 3. havalimanı

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Bence havalimanındaki işçilerin özellikle bu mehtap yılmaz denen kadına tek tek dava açması lazım hepsi ayrı ayrı tazminat davası açıp ayrı ayrı uğraştırsınlar ki. kime it kime bit diyeceğini iyi ayırd edebilsin..öyle kafa bağlamayla mütasıp bir yere kadar olunur ağızdan çıkanı bilmek lazım
ağzına sağlık mehtap kardeşim.
AKP OROSPUSU...
ŞEYTANIN FOTOĞRAFI GİBİ KARI. ALLAH KOCASINA SABIR VERSİN.
ilk önce seni iyice bir kaşıyıp sonra da içine kaçan şeytanı biber gazı ile çıkartmak lazım, adamların çalışma şartları kötü ise düzelteceksin kardeşim
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