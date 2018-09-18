Yeni Akit yazarından 3. Havalimanı işçilerine: Bu itler, bitlendik diyorsa biber gazı sıkıp içlerindeki şeytanı çıkartacaksın

Mehtap Yılmaz, asgari taleplerinin karşılanması için eylem yapan ve gözaltına alınan 3. havalimanı işçileri hakkında “bu itler, bitlendik falan diyorsa da üzerlerine biber gazı sıkıp, içlerindeki şeytanı çıkartacaksın!” dedi.
Mehtap Yılmaz’ın dün (17 Eylül "3. Havalimanındaki tahtakuruları nereli?” başlığıyla yayımlanan yazısının bir kısmı şöyle:
Senelerdir süren 3. Havalimanı inşaatı çalışanları, tam da açılışa beş kala bitlendiyse… Tahtakuruları yiyip bitirdiyse… Burada bir çapanoğlu değil, pek çok çapanoğlu aramak lazım!
Hele bir de HDP-PKK işin içine girdiyse… CHP’nin “her evden bir oy HDP’ye” diyerek meclise taşıdığı HDP… İşte orada duracaksın arkadaş!
Bu işte bir tezeklik arayacaksın! Şayet bu itler, bitlendik falan diyorsa da üzerlerine biber gazı sıkıp, içlerindeki şeytanı çıkartacaksın!
Madem kaşınıyorlar!
Madem “kaşı beniii, kaşı beniii” diye debeleniyorlar!
Madem bitlendik diye kuduruyorlar!
Birilerinin bu itlerin kafasındaki bitleri ayıklayıp içeri tıkması lazım!
Yok, benim yetkim bu itlerin bitleriyle sözcüklerle mücadele etmek! Yetkim olsa bu itlerin bitlerini tek tek ayıklar, ezerim…
Bu itleri kaşındıran tahtakurularını zevkle ezerim ama yetkim yok…
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