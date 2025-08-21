KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Yeni aldığınız mobilyanızda bir koku mu var? Yeni kanepe, koltuk kokusu nasıl geçer? Evinizi ferahlatacak doğal yöntemler...

Yeni mobilya almak her zaman heyecan verici olsa da, beraberinde gelen o keskin koku çoğu zaman keyfi gölgeleyebiliyor. Özellikle yeni koltuklarda görülen bu koku; kumaş, sünger, yapıştırıcı ve ambalaj malzemelerinden kaynaklanıyor. Peki yeni alınan koltuk kokusunu hızla yok etmenin pratik yolları neler? İşte evinizi ferahlatacak doğal yöntemler haberimizde...

Yeni aldığınız mobilyanızda bir koku mu var? Yeni kanepe, koltuk kokusu nasıl geçer? Evinizi ferahlatacak doğal yöntemler...
Sedef Karatay

Yeni alınan koltuklarda görülen bu koku; kumaş, sünger, yapıştırıcı ve ambalaj malzemelerinden kaynaklanıyor. Peki bu kokuyu önlemenin bir yolu var mı?

Yeni aldığınız mobilyanızda bir koku mu var? Yeni kanepe, koltuk kokusu nasıl geçer? Evinizi ferahlatacak doğal yöntemler... 1

1. ODAYI BOLCA HAVALANDIRIN

Koltuk ilk geldiğinde camları açıp odada hava sirkülasyonu sağlamak en etkili yöntemdir. 2-3 gün düzenli havalandırma kokuyu büyük oranda azaltır.

Yeni aldığınız mobilyanızda bir koku mu var? Yeni kanepe, koltuk kokusu nasıl geçer? Evinizi ferahlatacak doğal yöntemler... 2

2. KARBONAT SERPME YÖNTEMİ

Kumaşın üzerine ince bir tabaka karbonat serpip birkaç saat bekletin, ardından süpürge ile çekin. Karbonat kötü kokuları hapseder.

Yeni aldığınız mobilyanızda bir koku mu var? Yeni kanepe, koltuk kokusu nasıl geçer? Evinizi ferahlatacak doğal yöntemler... 3

3. SİRKE BUHARI

Bir kaba su + biraz elma sirkesi koyup odaya bırakın. Sirke kokuları nötralize eder ama doğrudan koltuğa sürmeyin.

Yeni aldığınız mobilyanızda bir koku mu var? Yeni kanepe, koltuk kokusu nasıl geçer? Evinizi ferahlatacak doğal yöntemler... 4

4. KUMAŞ SPREYLERİ / DOĞAL ODA KOKUSU

Lavanta suyu, beyaz sabun kokusu ya da doğal oda spreyleri koltuğun üzerine hafifçe sıkılabilir.

5. KAHVE ÇEKİRDEĞİ / TÜRK KAHVESİ

Bir kase Türk kahvesini odaya bırakın. Kahve, özellikle kimyasal kokuları hızla emer.

Yeni aldığınız mobilyanızda bir koku mu var? Yeni kanepe, koltuk kokusu nasıl geçer? Evinizi ferahlatacak doğal yöntemler... 5

6. BEKLEME SÜRESİ

Yeni mobilyaların kokusunun tamamen kaybolması 1-2 hafta sürebilir. Eğer koku aşırı keskin ve kimyasal gibiyse, üretici firmayla görüşmek de faydalı olabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çıraklıktan ustalığa: İlham kaynağı olduÇıraklıktan ustalığa: İlham kaynağı oldu
Bugün burçları neler bekliyor?Bugün burçları neler bekliyor?

Anahtar Kelimeler:
koltuk kanepe kumaş temizlemek koltuk temizleme temizlik tüyoları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.