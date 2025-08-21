Yeni aldığınız mobilyanızda bir koku mu var? Yeni kanepe, koltuk kokusu nasıl geçer? Evinizi ferahlatacak doğal yöntemler...

Yeni alınan koltuklarda görülen bu koku; kumaş, sünger, yapıştırıcı ve ambalaj malzemelerinden kaynaklanıyor. Peki bu kokuyu önlemenin bir yolu var mı?

1. ODAYI BOLCA HAVALANDIRIN

Koltuk ilk geldiğinde camları açıp odada hava sirkülasyonu sağlamak en etkili yöntemdir. 2-3 gün düzenli havalandırma kokuyu büyük oranda azaltır.

2. KARBONAT SERPME YÖNTEMİ

Kumaşın üzerine ince bir tabaka karbonat serpip birkaç saat bekletin, ardından süpürge ile çekin. Karbonat kötü kokuları hapseder.

3. SİRKE BUHARI

Bir kaba su + biraz elma sirkesi koyup odaya bırakın. Sirke kokuları nötralize eder ama doğrudan koltuğa sürmeyin.

4. KUMAŞ SPREYLERİ / DOĞAL ODA KOKUSU

Lavanta suyu, beyaz sabun kokusu ya da doğal oda spreyleri koltuğun üzerine hafifçe sıkılabilir.

5. KAHVE ÇEKİRDEĞİ / TÜRK KAHVESİ

Bir kase Türk kahvesini odaya bırakın. Kahve, özellikle kimyasal kokuları hızla emer.

6. BEKLEME SÜRESİ

Yeni mobilyaların kokusunun tamamen kaybolması 1-2 hafta sürebilir. Eğer koku aşırı keskin ve kimyasal gibiyse, üretici firmayla görüşmek de faydalı olabilir.