Yeni aldığınız mobilyanızda bir koku mu var? Yeni kanepe, koltuk kokusu nasıl geçer? Evinizi ferahlatacak doğal yöntemler...

Yeni alınan koltuklarda görülen bu koku; kumaş, sünger, yapıştırıcı ve ambalaj malzemelerinden kaynaklanıyor. Peki bu kokuyu önlemenin bir yolu var mı?
Koltuk ilk geldiğinde camları açıp odada hava sirkülasyonu sağlamak en etkili yöntemdir. 2-3 gün düzenli havalandırma kokuyu büyük oranda azaltır.
Kumaşın üzerine ince bir tabaka karbonat serpip birkaç saat bekletin, ardından süpürge ile çekin. Karbonat kötü kokuları hapseder.
Bir kaba su + biraz elma sirkesi koyup odaya bırakın. Sirke kokuları nötralize eder ama doğrudan koltuğa sürmeyin.
Lavanta suyu, beyaz sabun kokusu ya da doğal oda spreyleri koltuğun üzerine hafifçe sıkılabilir.
Bir kase Türk kahvesini odaya bırakın. Kahve, özellikle kimyasal kokuları hızla emer.
Yeni mobilyaların kokusunun tamamen kaybolması 1-2 hafta sürebilir. Eğer koku aşırı keskin ve kimyasal gibiyse, üretici firmayla görüşmek de faydalı olabilir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum