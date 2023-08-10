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Yeni Antalya Valisi Hulusi Şahin kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hulusi Şahin hangi görevlerde bulundu? Resmi Gazete'de yayımlandı

10.08.2023 07:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Antalya Valisi Hulusi Şahin, Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 10 Ağustos 2023 Perşembe günü Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre 57 ile yeni vali atandı. Bunlardan biri de Antalya oldu. Peki, Yeni Antalya Valisi Hulusi Şahin kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hulusi Şahin hangi görevlerde bulundu?

Yeni Antalya Valisi Hulusi Şahin kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hulusi Şahin hangi görevlerde bulundu? Resmi Gazete'de yayımlandı

Yeni Antalya Valisi Hulusi Şahin, Raesmi Gazete'de yayımlanan atama kararı sonrası 10 Ağustos 2023 Perşembe günü en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Valiler Kararnamesi bugün Resmi Gazete'de yayımlandı ve 57 şehre yeni vali atandı. Antalya Valisi Hulusi Şahin vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte yeni Antalya Valisi Hulusi Şahin hakkında merak edilenler...

HULUSİ ŞAHİN KİMDİR?

Hulusi Şahin, 1971 yılında Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra 1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Hulusi Şahin 10 Ağustos 2023 Perşembe günü Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Antalya Valiliği'ne atandı.

Vali Yazıcı, 10 Haziran 2020 tarih 2020/273 sayılı Atama Kararı ile atandığı Antalya Valiliği görevine 22 Haziran 2020 tarihinde başlamıştı.

Yazıcı, 09 Ağustos 2023’e kadar Antalya Valisi olarak görevini yürüttü.

52 yaşındaki Vali Hulusi Şahin ise 11 Mayıs 2022 tarih ve 2022/209 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Malatya Valiliği görevine atanmıştı.

İngilizce bilen Antalya Valisi Şahin, evli ve 3 çocuk babası.

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