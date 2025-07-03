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Yeni bilimsel araştırma: Mikroplastikler üreme sistemine sızdı! Doğurganlık alarmı: Mikroplastikler üreme sağlığını etkiler mi? Kadınların %69’u, erkeklerin %55’i etkilendi...

İspanya’daki Murcia Üniversitesi’nde yapılan çarpıcı bir araştırma, insan üreme sisteminde mikroplastik kirliliğinin yaygın olduğunu ortaya koydu. Dr. Emilio Gomez-Sanchez liderliğindeki ekip, sperm ve yumurtalık foliküler sıvılarında tespit edilen mikroplastiklerin üreme sağlığı üzerindeki potansiyel risklerine dikkat çekiyor.

Yeni bilimsel araştırma: Mikroplastikler üreme sistemine sızdı! Doğurganlık alarmı: Mikroplastikler üreme sağlığını etkiler mi? Kadınların %69’u, erkeklerin %55’i etkilendi...
Sedef Karatay

İspanya’da Üniversite’de Dr. Emilio Gomez-Sanchez liderliğinde yürütülen bir araştırma, insan üreme sisteminde mikroplastiklerin yaygın varlığını ortaya koydu. Bilim insanları, erkeklerin spermlerinde ve kadınların yumurtalıklarındaki foliküler sıvılarda yaptıkları incelemede endişe verici bulgulara ulaştı.

Yeni bilimsel araştırma: Mikroplastikler üreme sistemine sızdı! Doğurganlık alarmı: Mikroplastikler üreme sağlığını etkiler mi? Kadınların %69’u, erkeklerin %55’i etkilendi... 1

MİKROPLASTİK ALARMI: ÖRNEKLERİN YARISINDAN FAZLASINDA TESPİT EDİLDİ

Araştırmada, 29 kadından alınan foliküler sıvı ve 22 erkekten alınan sperm örnekleri analiz edildi. Sonuçlar, örneklerin yarısından fazlasında (%69 kadın, %55 erkek) mikroplastik bulunduğunu gösterdi. Mikroplastik türleri arasında yapışmaz kaplamalar, polistiren, plastik kaplar, yün, yalıtım ve yastıklama malzemeleriyle ilişkili maddeler yer alıyor. Bu parçacıkların 5 milimetreden küçük olduğu belirtildi.

Yeni bilimsel araştırma: Mikroplastikler üreme sistemine sızdı! Doğurganlık alarmı: Mikroplastikler üreme sağlığını etkiler mi? Kadınların %69’u, erkeklerin %55’i etkilendi... 2

“YAYGINLIĞI ŞAŞIRTICI”

Dr. Gomez-Sanchez, “Mikroplastiklerin insan organlarında bulunduğu biliniyordu, ancak üreme sisteminde bu kadar yaygın olması şaşırtıcı. Bu durum, üreme sağlığı üzerinde potansiyel riskler barındırabilir. Kadınlardan alınan örneklerin yüzde 69'unda ve erkeklerden alınan örneklerin yüzde 55'inde bunlar tespit edildi” dedi.

ÜREME SAĞLIĞINA OLASI ETKİLER

Araştırma, mikroplastiklerin doğurganlığı doğrudan etkilediğine dair kesin kanıt sunmasa da, hayvan deneylerinde bu maddelerin iltihaplanmayı artırdığı, DNA ve hücrelere zarar verdiği biliniyor. İnsanlarda ise yumurta ve sperm kalitesine olası zararları için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyuluyor.

Yeni bilimsel araştırma: Mikroplastikler üreme sistemine sızdı! Doğurganlık alarmı: Mikroplastikler üreme sağlığını etkiler mi? Kadınların %69’u, erkeklerin %55’i etkilendi... 3

MİKROPLASTİK VÜCUDA NASIL GİRİYOR?

Bilim insanları, mikroplastiklerin ağız, burun veya cilt teması yoluyla insan vücuduna girdiğini belirtti. Uzmanlar, bu maddelerin üreme sistemine etkilerinin daha ayrıntılı incelenmesi gerektiğini vurguladı.

Bilim insanları, "Hayvanlarla yapılan incelemelerde mikroplastiklerin birikerek iltihaplanmayı artırdığı, DNA ve hücrelere zarar verdiği biliniyor. İnsanlarda yumurta ve sperm kalitesine de zarar verebilir fakat henüz bunun için yeterli kanıt yok"

Yeni bilimsel araştırma: Mikroplastikler üreme sistemine sızdı! Doğurganlık alarmı: Mikroplastikler üreme sağlığını etkiler mi? Kadınların %69’u, erkeklerin %55’i etkilendi... 4

ÇÖZÜM ARAYIŞI DEVAM EDİYOR

Araştırma, mikroplastik kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekerken, bilim dünyası bu maddelerin doğurganlık üzerindeki potansiyel risklerini anlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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sperm İspanya bilimsel araştırma gebelik
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