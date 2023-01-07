HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yeni bir gizem daha ortaya çıktı! Kilise içinde kadın mezarı bulundu: '34-38 yaşlarında, muhtemelen...'

Yeni bir gizem daha ortaya çıktı! Kilise içinde kadın mezarı bulundu: '34-38 yaşlarında, muhtemelen...'

07.01.2023 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da Kadıkalesi Antik Kenti'ndeki kazılarda yeni gizemler ortaya çıkmaya devam ediyor. Kilise içindeki kazılarda bir kadına ait olduğu belirlenen mezara ulaşıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, mezarın bulunduğu yeri ziyaretçiye açmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Yeni bir gizem daha ortaya çıktı! Kilise içinde kadın mezarı bulundu: '34-38 yaşlarında, muhtemelen...'

İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, Kadıkalesi Antik Kenti Onursal Kazı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Mercangöz ve beraberindekiler, kazılara ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.

Kazıların Aydın Arkeoloji Müzesi başkanlığında devam ettiğini belirten Tuncer, Kadıkalesi'nin turizm anlamında önemli bir destinasyon olduğunu söyledi.

AA-20230107-29930488-29930485-KADIKALESI_ANTIK_KENTINDEKI_KILISEDE_KADIN_MEZARI_BULUNDU

1300 YILLARDAN KALMA MEZAR KEŞFEDİLDİ

Kadıkalesi'nin her noktasının keşfedildikçe heyecanlandıran yeni gizemler ortaya çıkarıldığını aktaran Tuncer, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz ay yapılan çalışmalarda milattan sonra 1300'lü yıllardan kalma bir mezar keşfi yapıldı. Mezarda yaklaşık 1,65 boylarında olduğu değerlendirdiğimiz bir kadına ait iskelet bulundu. Tabii küçük bir metropol alanıyla iç içe geçmiş bir bölge Kadıkalesi. Dolayısıyla Kadıkalesi'nin çeşitli noktalarında bu tip buluntular onun turistik seyir kabiliyetinizde yükselten ögeler."

AA-20230107-29930488-29930484-KADIKALESI_ANTIK_KENTINDEKI_KILISEDE_KADIN_MEZARI_BULUNDU

Tuncer, mezarı bulunduğu yeri ziyaretçiye açmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

"34-38 YAŞLARINDA BİR KADIN MEZARI"

Kazıda görev alan Uzman Sanat Tarihçisi Umut Kardaşlar ise şunları kaydetti:

"Bir bunun aslında bir su kanalı olabileceğini düşünüyorduk ama ekip arkadaşlarımızın da istekleri ile açtığımızda buranın bir mezar gömüsü olduğunu fark ettik. Antropolog hocalarımızın incelemesi sonucunda gömünün bir kadın gömüsü olduğunu 34-38 yaşları arasında bir kadın mezarı olduğu saptandı. Aslında kiliselerin içine kadın gömüsü koymak çok sık rastlanan bir durum değil. Muhtemelen bu kadın kiliseye ciddi miktarda bağış yapan bir kadın olmalıydı ya da bir bürokratın eşi. O yüzden Kadıkalesi'ndeki kilisenin giriş bölümüne gömüsü gerçekleştirilmiş."

Kaynak: AA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekipler alarma geçti! Gizemli kan izlerinin arkasından varis çıktıEkipler alarma geçti! Gizemli kan izlerinin arkasından varis çıktı
3 parti düşüşte, oy oranı artan iki parti var3 parti düşüşte, oy oranı artan iki parti var
Herkesin ağzını açık bıraktı! 2 saat sonra böyle gözden kaybolduHerkesin ağzını açık bıraktı! 2 saat sonra böyle gözden kayboldu
Anahtar Kelimeler:
Aydın kilise

En Çok Okunan Haberler

Cristiano Ronaldo maç 2-0 olduktan sonra stadyumu terk etti

Cristiano Ronaldo maç 2-0 olduktan sonra stadyumu terk etti

Bu çiftin hayatı 'bir yalanla' kabusa döndü! "Gaflete düştük"

Bu çiftin hayatı 'bir yalanla' kabusa döndü! "Gaflete düştük"

Ekşi Sözlük Zeynep Bastık'ın külodunu konuşuyor!

Ekşi Sözlük Zeynep Bastık'ın külodunu konuşuyor!

Müge Anlı'yı bile çıldırtmıştı! Sinan Sardoğan gözaltına alındı

Müge Anlı'yı bile çıldırtmıştı! Sinan Sardoğan gözaltına alındı

Mide bulandıran olay! Market çalışanı eğildiği sırada...

Mide bulandıran olay! Market çalışanı eğildiği sırada...

Gizem Memioğlu’nun son paylaşımı dikkat çekti!

Gizem Memioğlu’nun son paylaşımı dikkat çekti!

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.