"Yeni Brexit referandumunu AB yanlıları kazanabilir"

LONDRA (AA) - TAYFUN SALCI - London School of Economics (LSE) Üniversitesi Avrupa Enstitüsü Öğretim Üyesi Profesör Sara Hobolt, İngiltere’de seçmen eğilimin Avrupa Birliği'nde (AB) kalınmasına doğru ilerlediğini ancak yapılacak bir referandumda sonucu verilecek mesajların belirleyeceğini söyledi.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Hobolt, İngiltere'de seçmenler arasında yeni bir Brexit referandumuna desteğin arttığını ancak bunun henüz ezici bir çoğunluğa ulaşmadığını ifade etti.

Hobolt, yeni referanduma destek veren başlıca kesimi ilk referandumda AB'de kalınması için oy verenlerin oluşturduğunu belirterek, "Bu, 2016 referandumunun sonucunu geri çevirme şansı olarak görülüyor. Dolayısıyla Brexit için oy verenlerin çoğunluğu da yeni referanduma karşı." dedi.

Yeni bir referandum yapılması halinde alınacak sonucu da değerlendiren Hobolt, "Bir yıl öncesine kıyasla bugün AB'de kalınmasından yana bir çoğunluk var görünüyor ancak bu grup küçük bir farkla önde. Referandum kampanyalarında pek çok şeyin değişebileceğini biliyoruz. Yine de kamuoyunun ilerlediği istikamet AB'de kalınmasından yana." diye konuştu.