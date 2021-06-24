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Yeni Dacia Duster karşınızda

24.06.2021 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konfor, tasarım ve güvenlik özellikleriyle ideal SUV arayanlar için cazip bir seçenek olan Duster yenileniyor. Türkiye'nin SUV lideri olan model, beklenen otomatik EDC şanzımana kavuşuyor. Yeni Duster, 8 inçlik multimedya ekranı, markanın yeni imzası olan Y şeklindeki LED ışık imzalı farlar ve Arizona Turuncu gövde rengi gibi öne çıkan yeni özellikleriyle Eylül ayında ülkemizde satışa sunulacak.

Yeni Dacia Duster karşınızda

2010 yılından bu yana satışa sunulan Duster, SUV segmentinin dengelerini değiştirdi. Bugüne kadar 1.9 milyonun üzerinde satış adedine ulaşan Duster, 2019 yılından bu yana Avrupa'da perakende SUV satışlarında kendi sınıfının lideri konumunda bulunuyor. Günlük kullanımın yanı sıra outdoor maceralar için de ideal bir yol arkadaşı olan Duster, yeni yüzüyle bu başarısını daha da ileriye taşımayı hedefliyor.

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KULLANIM AMACINA ODAKLANAN DIŞ TASARIM

Renk skalasına yeni Arizona Turuncuyu da ekleyen Duster, daha çağdaş bir tasarıma kavuştu. Tasarımdaki değişim, daha gelişmiş bir aerodinamik yapıyla verimliliğe katkı sağlıyor. Yeni Duster, ilk kez Sandero ailesinde kullanılan Dacia marka kimliğinin tasarım unsurlarından yararlanıyor. Ön ve arka farlarda bulunan Y şeklindeki LED ışık imzası, ilk bakışta dikkat çekiyor. Krom görünümlü ön ızgaradaki 3 boyutlu kabartmalar ise farlarla modern bir bütünlük sağlayarak Duster'ın güçlü karakterine katkıda bulunuyor. Yeni Duster, LED ön sinyal farlarıyla donatılan ilk Dacia modeli olma özelliğini taşıyor. Bu teknoloji aynı zamanda kısa farlar ve plaka aydınlatmalarında da kullanılıyor.

İÇ MEKANDA DAHA FAZLA KONFOR

Yeni Duster, yolcularına daha fazla konfor vadediyor. Yeni döşemeler, koltuk başlıkları ve hareketli ön kol dayamaya sahip yüksek orta konsol ile yolcu kabini çok daha çekici bir görünüm sunuyor. Ayrıca yeni 8 inçlik dokunmatik ekranıyla iki farklı bilgi-eğlence sistemi seçeneği bulunuyor. Yeni Duster, tamamen yeni koltuk döşemelerini tüketicilerle buluşturuyor. Koltuk başlıklarının ince formu, hem arka koltuk yolcularının, hem de ön koltuk yolcularının görüşünü iyileştiriyor. 70 mm hareket alanına sahip kol dayamasıyla geniş orta konsol tasarımı, iç mekandaki yeniliklerden biri olarak öne çıkıyor. Orta konsol, kapaklı 1,1 litrelik saklama alanına ve arka yolcular için versiyona bağlı olarak iki adet USB şarj soketine ev sahipliği yapıyor.

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Tüm donanım seviyelerinde; entegre yol bilgisayarı, otomatik uzun far etkinleştirme ve direksiyon simidinde aydınlatmalı kumandalara sahip hız sınırlandırma standart olarak sunuluyor. Donanım seviyesine bağlı olarak dijital ekranlı otomatik klima, direksiyonda aydınlatmalı kumandalara sahip hız sabitleme, ısıtmalı ön koltuklar ve eller serbest kart sistemi sunuluyor.

2 YENİ MULTİMEDYA SİSTEMİ VE GELİŞEN 4X4 EKRANI

Yeni Duster’da Radyo, MP3, USB ve Bluetooth özelliklerine sahip radyo sistemi, kullanıcı dostu Media Display ve Media Nav bilgi-eğlence sistemleri 8 inç dokunmatik ekran ile sunuluyor.

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Media Display'de 6 hoparlör, Bluetooth bağlantısı, 2 USB girişi ve Apple CarPlay ile Android Auto gibi özellikler bulunuyor. Direksiyondaki özel kumandalar sesli komut özelliğini etkinleştirmek için kullanılıyor. Media Nav sistemi ise bunlara ek olarak entegre navigasyon ve kablosuz Apple CarPlay ile geliyor. Media Display ve Media Nav arayüzünde eko sürüş bilgilerinin yanı sıra 4x4 ekranından yan eğim ölçer, eğim açısı, pusula ve altimetre gibi özelliklere ulaşılıyor.

DAHA FAZLA GÜVENLİK

Standart olarak sunulan hız sınırlandırma, yeni nesil ESC’nin yanı sıra Yeni Duster'da birçok sürüş destek sistemi (ADAS) sunuluyor. Kör Nokta Uyarı Sistemi, Park Asistanı, Yokuş Kalkış ve 4x4 versiyonlar için Yokuş İniş Destek Sistemi gibi özellikler, bu sistemler arasında yer alıyor. Ayrıca önde bir, yanlarda birer ve arkada da bir adet olmak üzere toplamda 4 adet kameradan oluşan 360 derece kamera sürücünün işini kolaylaştırıyor.

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VERİMLİ MOTORLAR VE BEKLENEN EDC ŞANZIMAN

Yeni Duster'ın yenilenen motor gamı sürüş keyfini daha düşük karbon emisyonlarıyla mümkün hale getiriyor. Tüketicilerin merakla beklediği otomatik EDC şanzıman ise TCe 150 bg motorla kombine ediliyor. Yenilenen yüzüyle birlikte bir diğer öne çıkan özellik ise LPG deposunun kapasitesi. ECO-G 100 bg seçeneğindeki LPG deposunun kapasitesi yüzde 50 artırılarak 49,8 litreye ulaştı.

Dizel:

  • dCi 115 bg (4x2 veya 4x4) ve 6 vitesli manuel şanzıman

Benzin:

  • TCe 90 bg (4x2) ve 6 vitesli manuel şanzıman
  • TCe 150 bg (4x2) ve 6 vitesli manuel şanzıman
  • TCe 150 bg (4x4) ve 6 vitesli manuel şanzıman
  • TCe 150 bg (4x2) ve 6 vitesli EDC otomatik şanzıman

Fabrika Çıkışlı Benzin&LPG:

  • ECO-G 100 bg (4x2) ve 6 vitesli manuel şanzıman
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Dacia
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