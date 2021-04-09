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  4. Yeni doğdu ama dokuz aylık bebek kıyafeti giyiyor! Kilosu ve uzunluğu şaşkına çevirdi

Yeni doğdu ama dokuz aylık bebek kıyafeti giyiyor! Kilosu ve uzunluğu şaşkına çevirdi

09.04.2021 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

''Bebeğim yürümeye başlayan çocuk büyüklüğünde doğdu'' diyen anne, çocuğu doğduktan kısa bir süre sonra TikTok hesabında bebeğinin ne kadar büyük doğduğunu anlattı. Diğer yenidoğanların üç katı büyüklüğünde olduğunu söyleyen kadın, ''Ona 9 aylık bebek kıyafeti giydiriyorum'' dedi.

Yeni doğdu ama dokuz aylık bebek kıyafeti giyiyor! Kilosu ve uzunluğu şaşkına çevirdi

İngiliz bir anne, kendi bebeğinin diğer bebeklerden neredeyse üç katı ağırlığında doğduğunu söyleyerek viral oldu. Bebeğinin fotoğraflarını paylaşan kadın, ''benim bebeğimin ağırlığında doğum yapan anneler var mı?'' dedi.

6 KİLO 350 GRAM AĞIRLIĞINDA, 60 SANTİMETRE UZUNLUĞUNDA

Hamileliğinin 38. haftasında doğum yapan TikTok kullancısı Shans, 6 kilo 350 gram doğan bebeği için doğumda iki doktorun görev yaptığını ve bebeği sezaryenle dünyaya getirdiğini dile getirdi. Neredeyse 60 santimetre uzunluğunda doğan bebek için TikTok kullanıcılarının da yorumları gecikmedi. Bir kullanıcı, ''O bebek hastaneden yürüyerek mi çıktı?'' derken bir diğeri ''Ertesi gün okula başlaması lazım'' dedi.

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Öte yandan Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde bebek için çocuk bezi ve kıyafet bulunamadı. Daha sonra 3 numara çocuk bezi ve altı - dokuz aylık bebek kıyafeti alındı.

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tiktok İngiltere

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