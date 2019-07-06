Yeni dönem başlıyor! HIV/AIDS eğitim müfredatına girecek

Sağlık Bakanlığı tarafından, Türkiye'de HIV/AIDS (İnsan bağışıklık yetmezliği virüsü/Edinilmiş bağışıklık yetmezliği sendromu) çalışmalarına yol haritası oluşturmak ve HIV/AIDS yayılımı için risk oluşturan faktörlerle mücadele etmek amacıyla "Türkiye HIV/AIDS Kontrol Programı 2019-2024" hazırlandı.

Birleşmiş Milletler (BM) HIV/AIDS Ortak Programı son raporunda, dünyada 2017 yılı içinde yaklaşık 1,8 milyon kişinin HIV enfeksiyonuna yakalandığı, 36,9 milyon HIV ile enfekte kişi bulunduğu ve 940 bin kişinin AIDS ile ilişkili hastalıklar nedeniyle öldüğü belirtildi.

Türkiye'de 1985 yılından 31 Aralık 2018 tarihine kadar doğrulama testi pozitif tespit edilerek bildirimi yapılan 19 bin 748 HIV (+) kişi ve bin 772 AIDS vakası tespit edildi. Vakaların yüzde 79,9'unu erkek, yüzde 20'sini kadın ve yüzde 15,4'ünü yabancı uyruklu kişiler oluşturdu. Vakaların en fazla görüldüğü yaş grubu 30-34 ve 25-29 yaş grubu oldu.

Türkiye'de 01 Ocak-31 Aralık 2018 tarihlerinde ise 3 bin 248 HIV (+) kişi ve 108 AIDS vakası olmak üzere toplam 3 bin 356 vaka doğrulama testi pozitif tespit edildi. Bildirimi yapılan vakaların yüzde 83,6'sı erkekler, yüzde 16,4'ünü kadınlar ve yüzde 15,8'ini de yabancı uyruklu kişiler oluşturdu. Geçen yıl bildirimi yapılan vakalardan 25-29 yaş grubunun, diğer yaş gruplarına göre daha fazla sayıda olduğu belirtildi.