Konuşmaların ardından Vali Civelek'e, Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre tarafından okulun restorasyonunda sağladığı destekler için, okulun ilk öğrenci ve öğretmenlerinin fotoğraflarının bulunduğu çerçeve ile çiçek takdim edildi. Vali Civelek ve protokol üyeleri daha sonra okul bahçesine fidan dikerek, restore edilen okulunun ilk öğrencileri ile okul girişinde fotoğraf çektirdi.

Eğitimin çağdaş yaşamın en önemli ihtiyacı olduğunu belirten Civelek, "Gelecek eğitimle şekillenecektir. Ülkemizi aydınlık yarınlara kavuşturacak geleceğimizin teminatı çocuklarımızı bilgiyi üretebilen, değerlendirebilen, paylaşabilen, bilimsel gelişmeleri izleyebilen, iyi birey olarak yetiştirebildiğimiz takdirde çağdaş ülkeler arasında yer alabiliriz." dedi.

Muğla'da, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla 796 okulda, 13 bin 308 öğretmen ve 152 bin 549 öğrenci için ilk ders zili çaldı.

Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da 2019-2020 eğitim öğretim yılında 744 bin 529 öğrenci ders başı yaptı.

Programda Muğla Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de öğrencilere kitap, kalem ve boyama setleri hediye etti.

- Isparta

Isparta’da yeni eğitim öğretim yılı başlaması dolayısıyla Şehit Göksel Koç Ortaokulu’nda tören düzenlendi.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, törende yaptığı konuşmada, Mavikent Ortaokulu'nun ismini Şehit Göksel Koç Ortaokulu olarak değiştirdiklerini kaydetti.

Öğrenmenin önemine dikkati çeken Ömeroğlu, "Elbette öğrenmeye ihtiyacımız var, çünkü dünya yerinde durmuyor. Diğer ülkelerin çocukları da sizler gibi okula devam ediyor, öğreniyor ve sonunda bir şeyler icat ediyor. Öğrenirken de aslımızı neslimizi birliğimizi beraberliğimizi unutmamamız lazım." diye konuştu.

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu ve halk oyunları gösterisinin yapıldığı törende, okula ismi verilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Göksel Koç'un annesi Meryem Koç, ilk ders zilini çaldı.

Kentte 460 okulda, 6 bin 552 öğretmen ve 82 bin 35 öğrencinin ders başı yaptığı öğrenildi.

- Antalya ve Burdur

Antalya'da bin 706 okulda, 466 bin 507 öğrenci, 33 bin 225 öğretmenle, 2019-2020 eğitim-öğretim yılına başladı.

Burdur'da ise yeni eğitim-öğretim yılında 3 bin 282 öğretmenin görev yapacağı 268 okulda, 43 bin 438 öğrenci eğitim görecek.

