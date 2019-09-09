HABER

Yeni eğitim öğretim yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 14:46 | Son Güncelleme

Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da 744 bin 529 öğrenci için ilk ders zili çaldı

Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da 2019-2020 eğitim öğretim yılında 744 bin 529 öğrenci ders başı yaptı.

Muğla'da, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla 796 okulda, 13 bin 308 öğretmen ve 152 bin 549 öğrenci için ilk ders zili çaldı.

Menteşe ilçesinde, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle 87 yıl aradan sonra restore edilerek eğitime hazır hale getirilen ve Muğla'nın ilk okulu olma özelliğini taşıyan Atatürk İlkokulu'nda tören düzenlendi.

Törende konuşan Muğla Valisi Esengül Civelek, tescilli yapı niteliğinde bulunan Atatürk İlkokulu'nun onarılarak, günümüz koşullarına hizmet edecek hale getirildiğini söyledi.

Eğitimin çağdaş yaşamın en önemli ihtiyacı olduğunu belirten Civelek, "Gelecek eğitimle şekillenecektir. Ülkemizi aydınlık yarınlara kavuşturacak geleceğimizin teminatı çocuklarımızı bilgiyi üretebilen, değerlendirebilen, paylaşabilen, bilimsel gelişmeleri izleyebilen, iyi birey olarak yetiştirebildiğimiz takdirde çağdaş ülkeler arasında yer alabiliriz." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Civelek'e, Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre tarafından okulun restorasyonunda sağladığı destekler için, okulun ilk öğrenci ve öğretmenlerinin fotoğraflarının bulunduğu çerçeve ile çiçek takdim edildi. Vali Civelek ve protokol üyeleri daha sonra okul bahçesine fidan dikerek, restore edilen okulunun ilk öğrencileri ile okul girişinde fotoğraf çektirdi.

Programda Muğla Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de öğrencilere kitap, kalem ve boyama setleri hediye etti.

- Isparta

Isparta’da yeni eğitim öğretim yılı başlaması dolayısıyla Şehit Göksel Koç Ortaokulu’nda tören düzenlendi.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, törende yaptığı konuşmada, Mavikent Ortaokulu'nun ismini Şehit Göksel Koç Ortaokulu olarak değiştirdiklerini kaydetti.

Öğrenmenin önemine dikkati çeken Ömeroğlu, "Elbette öğrenmeye ihtiyacımız var, çünkü dünya yerinde durmuyor. Diğer ülkelerin çocukları da sizler gibi okula devam ediyor, öğreniyor ve sonunda bir şeyler icat ediyor. Öğrenirken de aslımızı neslimizi birliğimizi beraberliğimizi unutmamamız lazım." diye konuştu.

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu ve halk oyunları gösterisinin yapıldığı törende, okula ismi verilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Göksel Koç'un annesi Meryem Koç, ilk ders zilini çaldı.

Kentte 460 okulda, 6 bin 552 öğretmen ve 82 bin 35 öğrencinin ders başı yaptığı öğrenildi.

- Antalya ve Burdur

Antalya'da bin 706 okulda, 466 bin 507 öğrenci, 33 bin 225 öğretmenle, 2019-2020 eğitim-öğretim yılına başladı.

Burdur'da ise yeni eğitim-öğretim yılında 3 bin 282 öğretmenin görev yapacağı 268 okulda, 43 bin 438 öğrenci eğitim görecek.

PARTNER 'Hangisi benim acaba?' O ünlüyü tanıdınız mı? 'Hangisi benim acaba?' O ünlüyü tanıdınız mı?
Erdoğan, Yıldırım ve öğrenci arasında esprili diyalogErdoğan, Yıldırım ve öğrenci arasında esprili diyalog
Bu görüntü günlerdir tartışılmıştı! Yeni gelişmeBu görüntü günlerdir tartışılmıştı! Yeni gelişme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
açılış töreni Antalya eğitim-öğretim öğrenci öğretmen

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'te diskalifiye şoku!

MasterChef'te diskalifiye şoku!

Büyük panik! Yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı

Büyük panik! Yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı

ABD'den tehdit gibi uyarı: Sınırı aştınız

ABD'den tehdit gibi uyarı: Sınırı aştınız

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

'Okul günü olacak iş mi?' Tepki aldı

'Okul günü olacak iş mi?' Tepki aldı

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yenikapı'daki tartışma yaratan araçlar kaldırıldı

Bu görüntü günlerdir tartışılmıştı! Yeni gelişme

Son dakika! Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve ailesi kaza geçirdi

Hatay İl Emniyet Müdürü kaza geçirdi!

Son dakika! Van'da deprem (son depremler- 9 Eylül 2019 Pazartesi AFAD Kandilli Rasathanesi)

Van'da deprem!

İTÜ mezunu Halit Ayar öldürülme anının görüntüleri ortaya çıktı

İTÜ'lü gencin öldürüldüğü olayda görüntüler ortaya çıktı!

Aşure günü mesajları 2019: İslam aleminin Aşure Günü için en güzel ve anlamlı mesajlar

Aşure günü mesajları

Lezzetli ve pratik aşure tarifi (Videolu anlatım): Aşure gününde paylaşmak için!

Aşure günü için lezzetli aşure tarifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.