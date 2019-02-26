Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ülkemiz ve iş dünyamız için fırsatların değerlendirilmesi ya da yeni fırsatların oluşturulması için çok çalışıyoruz." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Ankara Genç İş Adamları Derneğini (ANGİAD) ziyaretinde yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

ANGİAD'ı ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çavuşoğlu, ANGİAD'ın Ankara ve Türkiye'yi ilgilendiren birçok konuda faal olduğunu dile getirdi.

Konuşmasında dış politikaya da değinen Mevlüt Çavuşoğlu, dünyanın çeşitli bölgelerinde farklı sorunların olduğunu ve Türkiye'nin bu sorunların üstesinden gelebilmek için yoğun aktif dış politika yürüttüğünü kaydetti.

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Bakan Çavuşoğlu, Irak'ın yeniden imarı için Türkiye'nin 5 milyar dolar taahhütte bulunduğunu anımsatarak, "Irak'ın yeniden inşası şimdi söz konusu. Eminim burada Ankaralı iş adamları da önemli projeleri üstlenecek, yatırımlar yapacaktır." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, ticaretin önündeki engellerin kaldırılması için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini vurgulayarak, "Ülkemiz ve iş dünyamız için fırsatların değerlendirilmesi ya da yeni fırsatların oluşturulması için çok çalışıyoruz." diye konuştu.