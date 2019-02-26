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"Yeni fırsatların oluşturulması için çok çalışıyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 19:23 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Ülkemiz ve iş dünyamız için fırsatların değerlendirilmesi ya da yeni fırsatların oluşturulması için çok çalışıyoruz" - "Irak'ın yeniden inşası şimdi söz konusu. Eminim burada Ankaralı iş adamları da önemli projeleri üstlenecek, yatırımlar yapacaktır" - "Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi iki tarafın da yararına"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ülkemiz ve iş dünyamız için fırsatların değerlendirilmesi ya da yeni fırsatların oluşturulması için çok çalışıyoruz." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Ankara Genç İş Adamları Derneğini (ANGİAD) ziyaretinde yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

ANGİAD'ı ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çavuşoğlu, ANGİAD'ın Ankara ve Türkiye'yi ilgilendiren birçok konuda faal olduğunu dile getirdi.

Konuşmasında dış politikaya da değinen Mevlüt Çavuşoğlu, dünyanın çeşitli bölgelerinde farklı sorunların olduğunu ve Türkiye'nin bu sorunların üstesinden gelebilmek için yoğun aktif dış politika yürüttüğünü kaydetti.

- "Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi iki tarafın da yararına"

Bakan Çavuşoğlu, Irak'ın yeniden imarı için Türkiye'nin 5 milyar dolar taahhütte bulunduğunu anımsatarak, "Irak'ın yeniden inşası şimdi söz konusu. Eminim burada Ankaralı iş adamları da önemli projeleri üstlenecek, yatırımlar yapacaktır." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, ticaretin önündeki engellerin kaldırılması için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini vurgulayarak, "Ülkemiz ve iş dünyamız için fırsatların değerlendirilmesi ya da yeni fırsatların oluşturulması için çok çalışıyoruz." diye konuştu.

Türkiye ve AB arasındaki vize serbestisiyle ilgili 6 kriterin kaldığını hatırlatan Mevlüt Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bu 6 kriterle ilgili ortak çalışma grupları bir araya geliyor, 2'şer defa toplandı. Müzakereleri AB ile yapıyoruz. Diğer taraftan Gümrük Birliği Anlaşması'nın modernizasyonu iki tarafın da yararına. Üyelik süreci akamete uğradığı ve gereksiz uzadığı için bunun da bir an önce güncellenmesi her iki tarafın yararına. Bunun için çok çalışıyoruz."

ANGİAD Başkanı Serhan Yıldız da derneğin 1991'de 11 genç girişimci tarafından kurulduğunu belirtti.

Derneğin kurulduğu tarihten bu yana yürüttüğü faaliyetlere ilişkin bilgiler veren Yıldız, ANGİAD'ı ziyareti dolayısıyla Bakan Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

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ANGİAD Ankara Çavuşoğlu ırak Türkiye vize

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