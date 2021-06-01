Yeni Google Play Store virüsleri çok daha tehlikeli

Dünyanın baş belası olan WhatsApp virüs yazılımı kullanıcıları mağdur etmeye devam ediyor. Bu tür kötü yazılımların ortak amacı ise insanları dolandırmak. Geçtiğimiz aylarda Play Store üzerinden bazı virüs yazılımlarının olduğu söylenmişti. Bu tür sistemler insanlardan çok hızlı bir şekilde para çalabiliyor.

Genellikle üçüncü taraf uygulamalar olarak bilinen bu ve buna benzer sistemler 3 farklı yöntem izliyor. Bunlardan ilki olduğu gibi cihazınızın arka planında çalışmak. Arka planda çalıştığı süre boyunca size ait bütün şifreleri ve kullanıcı verilerini toplayabiliyor. Üstelik buna banka uygulamaları da dahil.

Bazı virüsler ise daha çok uygulamalar üzerinden kullanıcılara ulaşıyor. Mesela bugünlerde WhatsApp üzerinden gönderilen bazı mesajlar ortaya çıktı. Mesajın içeriğinde ise ücretsiz Netflix aboneliği kazandığınız yazıyordu. FlixOnline isimli bu kötü yazılım cihaza indiği andan itibaren WhatsApp platformuna erişiyor ve sizi dolandırıcı sitelere yönlendiriyor.

Kullanıcılar WhatsApp platformuna gelen mesaj ile birlikte Netflix sitesine yönlendirileceklerini zannediyor. Sitenin tasarımına bakıldığında ise gerçekten Netflix platformunun aynısı olduğunu söyleyebiliriz. Buraya girdiğiniz andan itibaren tüm verileriniz çalınabiliyor.