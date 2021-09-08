Yeni iPhone hakkında can sıkıcı bir detay ortaya çıktı

İddiaya göre uydu iletişimi özelliği yalnızca hücresel kapsama alanı olmayan yerlerde çalışacak. Gurman, Apple’ın daha fazla veri kapsamı sağlamak için kendi uydularını başlatmak istediği de duyurdu, ancak bunun için herhangi bir planın başlaması için bile “yıllar sonra” tarihini verdi. Özetle, yeni iPhone modelinde yakın zamanda söz konusu özelliği görmemiz pek ihtimal dahilinde değil.

Yeni iPhone’un uydu hizmeti için değiştirilmiş bir Qualcomm X60 modemi kullandığı söyleniyor. Fakat cihaz, tam özellikli bir uydu telefonu olarak hizmet vermeye hazır olmayabilir. Gurman, maliyetlerin ve operatörlerden gelecek itirazların Apple’ın geleneksel ağların dışında gerçek bir uydu telefonu sunmasını engelleyebileceğini de sözlerine ekledi.

APPLE WATCH SERIES 7 GECİKEBİLİR

Gurman ayrıca ekran sorunlarının Apple Watch Series 7′nin kullanılabilirliğini sınırlayabileceğini de ekledi. Bilekliğin bir sonraki iPhone ile birlikte piyasaya sürüleceği bildirilse de, bazı sürümlerinin geç gelmesi muhtemel. Yani yeni saatlerde tercih ettiğiniz kasa ve bant kombinasyonunun gönderilmesi biraz zaman alabilir.

Marvel evrenine yeni bir isim katıldı: Angelina Jolie

