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Yeni iPhone SE modelinde modern bir tasarım kullanılacak

07.10.2021 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir Apple’ın uygun fiyatlı bir model üzerinde çalıştığına dair dedikodular işitiyoruz. İddialara göre yeni iPhone SE modelinde FaceID de bulunacak. Peki Apple yeni nesil SE modelinde nasıl bir tasarım çizgisine yer verecek?

Yeni iPhone SE modelinde modern bir tasarım kullanılacak

Hatırlanacağı üzere ilk SE modeli iPhone 5s ile benzer hatlara sahipti. İkinci SE modelinde ise iPhone 8 tarzı bir tasarımla karşılaştık. Sızdırılan raporlara göre üçüncü yani yeni SE modelinde de iPhone XR tarzında bir tasarım çizgisi benimsenecek.

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Hatırlanacağı üzere iPhone XR modelinde geniş bir çentik, FaceID ve arka yüzde de tek bir ana kamera bulunuyordu. Apple bu cihazda bokeh efektini yazılımsal olarak kullanıcılara sunmuştu. Sonraki yıllarda iPhone XR yerini iPhone 11’e bıraktı.

YENİ NESİL TASARIM

Şimdi ise yeni SE modelinin XR tarzında bir tasarımla kullanıcıların karşısına çıkacağı belirtiliyor. Yani sonunda SE modeli de Apple’ın yeni nesil tasarım çizgisine geçiş yapmış olacak. Elbette bu raporların şimdilik bir söylentiden ibaret olduğunu da unutmamak gerekiyor. Sonuçta Apple’dan yapılmış resmi bir açıklama yok. Fakat yeni nesil iPhone modellerinin de artık çıkmadan çok önce sızdırıldığı inkar edilemez bir gerçek.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
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