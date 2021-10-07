Yeni iPhone SE modelinde modern bir tasarım kullanılacak

Hatırlanacağı üzere ilk SE modeli iPhone 5s ile benzer hatlara sahipti. İkinci SE modelinde ise iPhone 8 tarzı bir tasarımla karşılaştık. Sızdırılan raporlara göre üçüncü yani yeni SE modelinde de iPhone XR tarzında bir tasarım çizgisi benimsenecek.

Hatırlanacağı üzere iPhone XR modelinde geniş bir çentik, FaceID ve arka yüzde de tek bir ana kamera bulunuyordu. Apple bu cihazda bokeh efektini yazılımsal olarak kullanıcılara sunmuştu. Sonraki yıllarda iPhone XR yerini iPhone 11’e bıraktı.

YENİ NESİL TASARIM

Şimdi ise yeni SE modelinin XR tarzında bir tasarımla kullanıcıların karşısına çıkacağı belirtiliyor. Yani sonunda SE modeli de Apple’ın yeni nesil tasarım çizgisine geçiş yapmış olacak. Elbette bu raporların şimdilik bir söylentiden ibaret olduğunu da unutmamak gerekiyor. Sonuçta Apple’dan yapılmış resmi bir açıklama yok. Fakat yeni nesil iPhone modellerinin de artık çıkmadan çok önce sızdırıldığı inkar edilemez bir gerçek.

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