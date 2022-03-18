Yeni iPhone SE Türkiye'de ön siparişe açıldı! İşte yeni iPhone SE'nin özellikleri ve fiyatları

Apple, yeni iPhone SE'nin Türkiye macerasını bugün (18 Mart) başlattı. Yeni iPhone SE olarak bilinse de yaygın olarak iPhone SE 3, iPhone SE (3. nesil) veya iPhone SE 2022 olarak da adlandırıldığı görülen yeni iPhone modeli 8 Mart'taki Peek Performance etkinliğinde tanıtılmıştı.

APPLE YENİ iPHONE SE'Yİ ÖN SİPARİŞE AÇTI! İŞTE FİYATLAR

Apple Türkiye'nın online mağazasında yeni iPhone SE'nin Türkiye ön siparişlerinin başladığı görülürken, fiyatlar da bir kez daha yansıdı. Buna göre yeni iPhone SE'nin fiyatı şöyle;

iPhone SE'nin fiyatı ülkemizde 10.999 TL'den başlıyor. 64 GB'lık modelin fiyatı 10.999 TL iken, 128 GB'lık modelin fiyatı 11.899 TL, 256 GB'lık modelin fiyatı 13.699 TL olarak karşımıza çıkıyor. Apple Türkiye yeni iPhone SE'nin satış tarihini ise 25 Mart olarak belirlemiş durumda.

Yeni iPhone SE ABD'de ise 429 dolardan başlayan fiyatlarla satılıyor.

YENİ iPHONE SE'NİN ÖZELLİKLERİ NELER?

A15 Bionic işlemcisi ile gelen yeni iPhone SE'nin tasarımı önceki model ile neredeyse aynı. Grafikleri daha da gelişen ve hızlanan Touch ID (parmak izi okuyucu) destekli yeni iPhone SE, Gece Yarısı, Yıldız Işığı ve (PRODUCT) RED olmak üzere 3 farklı renk seçeneğine sahip.

5G desteği ile gelen 4.7 inç retina ekranlı iPhone SE'de pil konusunda da geliştirmeler yapılmış durumda. Ancak telefonun tek arka kamerası var o da 12 MP çözünürlüğünde.



