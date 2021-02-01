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Yeni iş teklifleri kapıda... Kova burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Ocak - 19 Şubat)

fadoncu fadoncu 01.02.2021 07:28 | Son Güncelleme:
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Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden Mynet okuyucularına özel 2021 Şubat ayı Kova burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Ocak - 19 Şubat tarihleri arasında doğan Kova burçlarını bu ay neler bekleyecek? Kova burcunu 2021 Şubat ayında aşk, sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Astrolog Merve Rençber'den; aşk, sağlık ve kariyer yorumları... Merkür retrosu kova burcunu nasıl etkileyecek? İşte Kova Burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu...

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2021 Şubat ayı kova burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Ocak - 19 Şubat tarihleri arasında doğan kova burçlarını bu ay neler bekleyecek? Kova burcunu 2021 Şubat yorumunda aşk gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında kova burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Şubat aylık burçlarda kova burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor.
İşte Kova Burcu Şubat aylık burç yorumu...

Kova burcu yıllık yorum 2021... Kovaların 2021'de aşk, sağlık, para ve iş durumu! Kova burcunu 2021'de neler bekliyor?Kova burcu yıllık yorum 2021... Kovaların 2021'de aşk, sağlık, para ve iş durumu! Kova burcunu 2021'de neler bekliyor?

KOVA BURCU ŞUBAT 2021 AYLIK BURÇ YORUMU (23 Ocak - 19 Şubat)

Bu ay 27 Şubat tarihine kadar Merkür retrosu devam ediyor. Bu tarihe kadar iç dünyanızda farklı duygu ve düşüncelere gidebilir, zihnin ve aklınıza düşen her fikrin daha kolay etkisinde kalabilirsiniz. Kendinizi manipüle etmeye karşı dikkatli olmalı, zihnin manipülasyonlarına kapılmamalısınız. Hayata dair bazı sabit fikirlerinizi, inançlarınızı yeniden gözden geçirme, bazı korku ve tabularınızın üzerine gitme zamanı.

1 Şubat tarihinde Venüs Kova burcunda ilerlemeye başlıyor. Estetik konular ve görüntünüz, tarzınız ön planda olabilir. Kendiniz için harcamalar yapabilirsiniz. Evinizi yenilemek, değiştirmek ve düzenlemekle ilgilenebilirsiniz. Yaşam alanınızdaki enerjileri değiştirmek adına evinizde, çalışma ortamınızda küçük veya büyük değişiklikler yapmak faydalı sonuçlar getirebilir. Sabit enerjilerden çıkma, değişime açık olma zamanı. Bu süreçte etrafınız tarafından daha çok dikkat çekeceksiniz.

11 Şubat tarihinde Kova burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında bulunduğunuz ortamlarda öne çıkabilir, takdir toplayabilir, ilgi görebilirsiniz. Sosyal medya bazlı işler yapabilir, daha çok insan tarafından konuşulabilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanma, kendinize güvenme zamanı. Etrafınızdaki insanlar daha çok sizin etkiniz altına girebilir, ilişkilerde daha yönetici ve karar verici taraf olabilirsiniz.

17 Şubatta Satürn ve Uranüs arasında sert açı gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında hayatınızda köklü değişimler yaşamaya başlayacak, yıl içerisinde belli zamanlarda bu değişimle tekrar tekrar karşılaşacaksınız. Taşınma, evlilik kararı, ilişkilerde resmiyet ve ailelerin bir araya gelmesi, uzlaşma gibi konular gündemde olabilir.

18 Şubatta Güneş Balık burcunda ilerlemeye başlıyor. Şubat ayının geri kalanında finansal konularda şans ve fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. İlişkilerde maddi destekler öne çıkabilir. Hediyeler alabilir, verebilirsiniz. Bolluk bilinci içinde olmak, finansal bolluğu getirecektir.

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