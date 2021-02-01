Yeni iş teklifleri kapıda... Kova burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Ocak - 19 Şubat)

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2021 Şubat ayı kova burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Ocak - 19 Şubat tarihleri arasında doğan kova burçlarını bu ay neler bekleyecek? Kova burcunu 2021 Şubat yorumunda aşk gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında kova burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Şubat aylık burçlarda kova burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor.

İşte Kova Burcu Şubat aylık burç yorumu...

KOVA BURCU ŞUBAT 2021 AYLIK BURÇ YORUMU (23 Ocak - 19 Şubat)

Bu ay 27 Şubat tarihine kadar Merkür retrosu devam ediyor. Bu tarihe kadar iç dünyanızda farklı duygu ve düşüncelere gidebilir, zihnin ve aklınıza düşen her fikrin daha kolay etkisinde kalabilirsiniz. Kendinizi manipüle etmeye karşı dikkatli olmalı, zihnin manipülasyonlarına kapılmamalısınız. Hayata dair bazı sabit fikirlerinizi, inançlarınızı yeniden gözden geçirme, bazı korku ve tabularınızın üzerine gitme zamanı.